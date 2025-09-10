Χάος στη Γαλλία με το «Block Everything»: Διαδηλώσεις κι επεισόδια με πάνω από 200 συλλήψεις (vids)

Μια ημέρα έντονων αναταραχών βιώνει η Γαλλία καθώς έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί οι κινητοποιήσεις με σύνθημα «Να μπλοκάρουμε τα πάντα» που αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και σε βασικές υπηρεσίες της χώρας.

Το κίνημα «Bloquons tout» - το οποίο γεννήθηκε το καλοκαίρι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και τη ριζοσπαστική αριστερά – έχει απευθύνει κάλεσμα για παράλυση της χώρας από σήμερα. Αυτή η κινητοποίηση «των πολιτών» πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας. Διαδέχεται τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την πτώση της κυβέρνησής του καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.

Όπως είχε προαναγγελθεί, περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν τις δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής Μακρόν. Περισσότεροι από 100.000 συμμετέχοντες αναμένεται να λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν από αποκλεισμούς δρόμων και καταλήψεις κτιρίων, μέχρι πορείες διαμαρτυρίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια. Στην περιοχή της Ιλ-ντε-Φρανς προβλέπονται καθυστερήσεις σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στον σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς θεωρείται πιθανός στόχος των διαδηλωτών.

Από το πρωί της Τετάρτης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς λαμβάνουν χώρα σε αρκετές περιοχές του Παρισιού και άλλων πόλεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 συλλήψεις, σύμφωνα με τον απερχόμενο υπουργό Εσωτερικών της χώρας Μπρουνό Ρεταγιό.

France braces for day of disruption as 'Block Everything' protests against government's austerity measures, led by far-left activists, threaten to obstruct transport and other services pic.twitter.com/VnwxmYj5cB — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 10, 2025

Στο Παρίσι, γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης η κυκλοφορία ήταν «σχεδόν ομαλή» στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, ενώ υπήρχαν προβλήματα στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ' αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.

BREAKING:



The French police is under attack by the far-left in Paris



🇫🇷 pic.twitter.com/Yj8HTcblIe — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025

Οι Αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας συγκρούστηκαν με μαθητές έξω από το λύκειο Hélène-Boucher. Κάδοι απορριμμάτων ανατράπηκαν και εκτοξεύθηκαν προς τα οχήματα της αστυνομίας, ενώ οι νεαροί ταραχοποιοί πέταξαν και αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Για τη διάλυση του πλήθους των διαδηλωτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έγινε χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, μεμονωμένα επεισόδια έχουν σημειωθεί επίσης στη Λυών, τη Μασσαλία και τη Βρετάνη.

Στον νομό Ιλ-ε-Βιλαίν της Βρετάνης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς σημειώθηκαν σε κεντρικό δρόμο και ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Επίσης στην Τουλούζη (νοτιοδυτικά) περίπου 200 διαδηλωτές απέκλεισαν για λιγότερο από μία ώρα μια διασταύρωση με τη βοήθεια φρακτών και ελαστικών. Αναρτήθηκε επίσης ένα μαύρο πανό με την επιγραφή «Μακρόν έκρηξη».

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Véritable CHAOS sur la rocade de Rennes : des manifestants d’extrême gauche ont pris d’assaut un bus de ville avant d’y mettre le FEU. #10septembre pic.twitter.com/1F1NOAUFP7 — Bastion (@BastionMediaFR) September 10, 2025

Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.