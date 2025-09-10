«Δεχτήκαμε επίθεση»: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της (vid)

Συναγερμός σήμανε πάνω από τον εναέριο χώρο της Πολωνίας τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.09.2025) όταν έκαναν την εμφάνιση τους ρωσικά drones τα οποία και καταρρίφθηκαν. Για επίθεση κάνουν λόγο οι Πολωνοί.

Συγκεκριμένα οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν drones εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο κ. Τουσκ μέσω X. Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις λέγοντας ότι καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

🌐🇵🇱🇺🇦 Polish citizens report that Polish Air Force and NATO Quick Reaction Alert (QRA) wings' warplanes are flying over non-stop in Rzeszów and Eastern Poland aiming to shootdown Russian UAVs.



🇺🇸 US Secretary of State Marco Rubio says he’s been briefed on reports of Russian… pic.twitter.com/yYWmDtPKwY — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 10, 2025

«Είναι πράξη επίθεσης»

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Ο συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία όταν παραβιάστηκε πολλές φορές ο εναέριος χώρος της Πολωνίας.

🇷🇺🇵🇱 Fighter jets were scrambled in the Lublin area in eastern Poland in response to several Russian Geran-2 drones repotedly entering Polish airspace



A U.S. Air Force F-35 operating near Mielec—refueled midair by a NATO Airbus A330—triggered a 7600 squawk code, signaling a… pic.twitter.com/K10qZ9OCSL — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 9, 2025

Οι αρχές της Πολωνίας σημείωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τον «εντοπισμό και την εξουδετέρωση των στόχων» και ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.

Εν τω μεταξύ τα ξημερώματα τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, ανάμεσά τους και το διεθνές αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τρίτης, λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας», σύμφωνα με ειδοποιήσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Τα άλλα τρία αεροδρόμια που έκλεισαν είναι το αεροδρόμιο Ρζέσουφ–Γιασιόνκα, το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, σύμφωνα με τις ίδιες ειδοποιήσεις της FAA.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου της Πολωνίας σε ανάρτηση στο X ανέφερε ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ έχουν τεθεί στην υψηλότερη κατάσταση ετοιμότητας», ανέφερε.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν μπει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου έκανε γνωστό τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της (ΝΑΤΟ) για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από drones του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.