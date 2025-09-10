«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ»: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο εστιατόριο που έτρωγε και τον έκραξαν (vids)

Με τον Χίτλερ παρομοίασαν τον Ντόναλντ Τραμπ διαδηλωτές που εισέβαλαν στο εστιατόριο που έτρωγε μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο, Τζέι Ντι Βανς και τον Πιτ Χέγκσεθ, το βράδυ της Τρίτης (9/9) στην Ουάσινγκτον.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά του Ντόναλντ Τραμπ ουρλιάζοντας να απελευθερωθεί η Παλαιστίνη αλλά και η Ουάσινγκτον, στην οποία έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα για να «καθαριστεί» από παραβάτες και άστεγους.

Το περιστατικό έγινε σε γνωστό εστιατόριο, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε για δείπνο με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνονται οι διαδηλωτές να προσεγγίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και να φωνάζουν: «Free DC, free Palestine ο Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ».

Protesters are shouting "Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time" in a restaurant in Washington, DC.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως πριν ξεσπάσει η ένταση, ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε «λόγο» στους πελάτες του εστιατορίου λέγοντας τους να απολαύσουν το γεύμα τους καθώς η Ουάσινγκτον είναι «μια ασφαλής πόλη».

Tonight President Trump took several members of his Cabinet out to dinner in Washington DC. He also answered a few questions from the media about the Israel strike in Qatar, talking with President Putin and Jeffrey Epstein.



With Trump tonight were Vice President Vance, Secretary…

Εν τέλει οι άνδρες ασφαλείας τόσο του προέδρου όσου και του εστιατορίου απομάκρυναν τους διαδηλωτές και έτσι το δείπνο των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίστηκε κανονικά.

