Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Παράλληλα έκανε λόγο για μεγάλους αριθμούς «εχθρικών UAVs» σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στα δυτικά της χώρας.

Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επίσης πως ρωσικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

Σε μήνυμά της στο Telegram, η ουκρανική Αεροπορία ανέφερε:

«Ρωσικά drones βρίσκονται πάνω από την Πολωνία και κινούνται δυτικά, προς την πόλη Ζάμοστς!».

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροδρόμιο Ρζέσοφ στην ανατολική Πολωνία έκλεισε λόγω «απρογραμμάτιστης στρατιωτικής δραστηριότητας».

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

Πάντως, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του πολωνικού στρατού ότι τα drones παρέκκλιναν της πορείας τους κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, χωρίς να στοχεύσουν πολωνικούς στόχους και χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Πηγή: newsbomb.gr