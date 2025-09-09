Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Νεπάλ: Έκαψαν ζωντανή σύζυγο πρώην πρωθυπουργού - Στους δρόμους ο στρατός

Ανεξέλεγκτες είναι οι αντικυβερνητικές αντιδράσεις στο Νεπάλ, καθώς οι διαδηλωτές καίνε ακόμη και σπίτια πολιτικών.

Mάλιστα, όπως αναφέρουν περιφερειακά ΜΜΕ, η Ρατζιαλάξμι Τσιτρακάρ, σύζυγος του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού του Νεπάλ, Τζαλανάθ Κανάλ, κάηκε ζωντανή, έχοντας παγιδευτεί μέσα στο σπίτι.

🇳🇵‼️ | URGENTE — El Ejército de Nepal anuncia que asumirá el control del orden público a partir de las 10 pm hora local, en medio de protestas mortales que sacuden al país. pic.twitter.com/06eovigSIb — UHN Plus (@UHN_Plus) September 9, 2025

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε 22, ενώ ο διευθυντής του Civil Service Hospital, Ντιπάκ Πάουντελ, 209 τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο, με τους 186 να έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας, καλώντας τους πολίτες να σταματήσουν τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες.

ΤΩΡΑ



Συλλήψεις ατόμων που παραβίαζαν την απαγόρευση κυκλοφορίας από τα στρατεύματα του #Νεπάλ

Την ίδια ώρα αναφορές για συμμορίες ενόπλων που λεηλατούν τράπεζες και καταστήματα. https://t.co/jrhKKOb7NZ pic.twitter.com/QxZq14JfRk — RealPolitik (@machiavelli_gr) September 9, 2025

Μάλιστα, το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν στους δρόμους. Παράλληλα, κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κρίση, προκαλώντας ζημιές, λεηλασίες και εμπρησμούς σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

«Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να στηρίξουν τον στρατό σε αυτή την προσπάθεια», προστίθεται, με τη δέσμευση ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις «κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης».

Νωρίτερα, εικόνες από την περιοχή έδειχναν φωτιές και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το κτίριο του Κοινοβουλίου, ενώ πλήθη πολιτών έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά. Στο εξωτερικό του κοινοβουλίου έχουν γραφτεί με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα.

Το κύμα οργής κατά της διαφθοράς κορυφώθηκε μετά τα αιματηρά επεισόδια της Δευτέρας. Στο στόχαστρο βρέθηκε και το συγκρότημα Singha Durbar, που στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της κυβέρνησης και το γραφείο του πρωθυπουργού.

Fire Breaks Out in Nepal’s Parliament

Nepal’s political crisis deepens as PM K.P. Sharma Oli resigns. With violent protests and social media ban revoked#Nepalprotest #NepalParliament pic.twitter.com/eV1RfR9YKg — Monu Soni (@Monusoni0) September 9, 2025

Oι αρχές είχαν ανοίξει πυρ εναντίον πλήθους νέων διαδηλωτών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους, σε ένα από τα πιο εκτεταμένα ξεσπάσματα κοινωνικής αναταραχής που έχει ζήσει η χώρα της Νότιας Ασίας τα τελευταία χρόνια.

Εν μέσω χάους, ο πρωθυπουργός Κάντγκα Πρασάντ Όλι υπέβαλε την παραίτησή του, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

Η αποχώρηση του πρωθυπουργού, χωρίς σαφή διάδοχο, άφησε τη χώρα σε καθεστώς πολιτικής αβεβαιότητας. Παράλληλα, αρκετοί ανώτατοι αξιωματούχοι υπέβαλαν επίσης τις παραιτήσεις τους.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων.

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Νεπάλ ενάντια στη διαφθορά και στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την οποία η κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά να αναιρέσει, έφεραν στο επίκεντρο τη Generation Z.

Η γενιά αυτή, που περιλαμβάνει εφήβους και νέους στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας των 20, έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλες πρόσφατες πολιτικές κινητοποιήσεις στην Ασία.

Στις περισσότερες, οι νέοι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη διαφθορά, την κοινωνική ανισότητα, την ανεργία και την έλλειψη οικονομικών προοπτικών.

Πηγή: iefimerida.gr