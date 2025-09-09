Γαλλία: Τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί όρισε νέο πρωθυπουργό ο Μακρόν

Τον έως τώρα υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί επέλεξε ο Εμανουέλ Μακρόν για τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας.

Ελάχιστες ώρες πήρε στον Εμανουέλ Μακρόν για να ανακοινώσει τον διάδοχο του Φρανσουά Μπαϊρού. Γνωρίζοντας εδώ και εβδομάδες πως η πτώση της κυβέρνησης ήταν μάλλον αναπόφευκτη, φαίνεται πως δεν περίμενε την χθεσινή καταψήφισή της στην Εθνοσυνέλευση για να επιλέξει τον επόμενο πρωθυπουργό.



Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι σήμερα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, γίνεται ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια και καλείται να βρει τρόπους συνεννόησης με τις πολιτικές δυνάμεις δεξιά και αριστερά του κέντρου, ώστε η Εθνοσυνέλευση να στηρίξει ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026.

Ο 39χρονος Λεκορνί έχει ήδη καταγράψει σημαντική παρουσία στις κυβερνήσεις υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν. Κατείχε τη θέση του υπουργού των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2022. Σε προηγούμενες κυβερνήσεις είχε διατελέσει υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών, υπουργός Τοπικών Αρχών και υπουργός Οικολογικής Μετάβασης.

Σε πολιτικό επίπεδο, έφυγε από την παραδοσιακή γαλλική δεξιά, τους Ρεπουμπλικάνους, το 2017 και εντάχθηκε στο κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν.

Από πολύ μικρή ηλικία, ως μέλος της νεολαίας του UMP - του κόμματος «προγόνου» των Ρεπουμπλικανών του οποίου υπήρξε ηγέτης ο Νικολά Σαρκοζί - είχε βρεθεί κοντά σε θέσεις ευθύνης όπου απέκτησε εμπειρία στη δημόσια διοίκηση.

Ο Λεκορνί είναι μέλος της επιχειρησιακής εφεδρείας της Εθνικής Αστυνομίας με τον βαθμό του υπολοχαγού. Διορίστηκε συνταγματάρχης ως εξειδικευμένος έφεδρος το φθινόπωρο του 2017.

