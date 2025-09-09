Σουηδία: Kατέρρευσε on air στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου η υπουργός Υγείας

Με τρόμο αντίκρισαν οι παρευρισκόμενοι σε συνέντευξη Tύπου, την νέα υπουργό Υγείας της Σουηδίας, η οποία στην πρώτη επίσημη εμφάνισή της αφού ανέλαβε καθήκοντα υπουργού κατέρρευσε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Elisabet Lann, κατέρρευσε απότομα, πέφτοντας με το πρόσωπο στο βάθρο, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν άμεσα για να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά την πτώση της Lann, η υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Έμπα Μπους παρενέβη γρήγορα για να την βοηθήσει να σηκωθεί. Αργότερα, την οδήγησαν έξω από τον χώρο της συνέντευξης.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι υπουργοί επέστρεψαν, όμως η αίθουσα Τύπου έκλεισε και οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν σε άλλη αίθουσα συνεδριάσεων.

Σήμερα, ανακοινώθηκε ότι η Lann θα είναι η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, μετά την απροσδόκητη ανακοίνωση της Acko Ankarberg Johansson ότι παραιτείται από το υπουργείο και αποχωρεί από τις θέσεις της στο διοικητικό όργανο Riksdag.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

