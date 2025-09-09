Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται τα αδέλφια με τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση

Την πόρτα των δικαστηρίων Χανίων για να απολογηθούν πέρασαν την Τρίτη (9/9) τα δύο αδέλφια τα οποία φέρονται να είναι τα αρχηγικά μέλη της Μαφίας της Κρήτης.

Μεταξύ άλλων καλούνται να απολογηθούν για τις… ιερές μπίζνες που έκαναν με τη βοήθεια επισκόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, τα δύο αδέρφια έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερα με… όρους για την πρώτη δικογραφία που αφορούσε την διακίνηση ναρκωτικών και όπλων ενώ τώρα κατηγορούνται για την αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου.

Τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργια, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησ, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο αδέρφια αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ο επίσκοπος ο οποίος κατηγορείται για απιστία, ένας αρχιμανδρίτης που είχε το ρόλο του μεσάζοντα στην αγοραπωλησία και ένας δικηγόρος που κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε απόπειρα απάτης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να εμφανιστούν στα δικαστήρια Χανιών.

