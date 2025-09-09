Ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο της Ντόχα -«Στοχεύσαμε την ηγεσία των τρομοκρατών της Χαμάς», λένε οι IDF

Την ηγεσία των τρομοκρατών της Χαμάς σε κτίριο στη Ντόχα του Κατάρ χτύπησε το Ισραήλ.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις στην Ντόχα του Κατάρ.

Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Από την πλευρά τους, οι IDF επιβεβαίωσαν το χτύπημα, κάνοντας λόγο για «πλήγμα με στόχο την ανώτατη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και η Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας (ISA) πραγματοποίησαν ακριβές πλήγμα με στόχο την ανώτατη ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Για χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ηγούνταν των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και έχουν οργανώσει και διαχειρίζονται τον πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ.

Πριν από το πλήγμα, ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό της βλάβης σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβών πυρομαχικών και πρόσθετων πληροφοριών.

Οι IDF και ISA θα συνεχίσουν να δρουν με αποφασιστικότητα προκειμένου να νικήσουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς που είναι υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Πηγή: iefimerida.gr