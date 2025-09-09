Ισπανία: Ταύρος σκότωσε 57χρονο σε ένα από τα φεστιβάλ βασανισμού ζώων - Σοκάρει το βίντεο

Με τη ζωή του πλήρωσε ένας 57χρονος την οργή ταύρου που βασανιζόταν για χάρη του... θεάματος σε ένα από τα γνωστά φεστιβάλ του είδους που γίνονται στην Ισπανία.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην Ουμπρίκε της Κάδιθ το απόγευμα της Κυριακής, όταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ δύο ταύροι αφέθηκαν ελεύθεροι στους δρόμους της πόλης, ο ένας στις 12:30 το μεσημέρι και ο άλλος στις 16:30 το απόγευμα. Ο δεύτερος εκ των ταύρων, ονόματι Mosquetero (σωματοφύλακας) ήταν αυτός που όρμησε με μανία στον 57χρονο.

Παρότι ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, τελικά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και ο ταύρος να τον καρφώσει με τα κέρατά του.

Ο 57χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του σε κέντρο υγείας.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στην Daily Mail, επέρριψε πάντως ευθύνες για το τραγικό περιστατικό στις τοπικές αρχές, σχολιάζοντας: “Αυτός ο θάνατος θα είχε αποφευχθεί αν το δημοτικό συμβούλιο δεν προωθούσε αυτού του είδους τις οπισθοδρομικές εκδηλώσεις υπό το πρόσχημα της παράδοσης.

Είμαι πολύ μεγάλη σε ηλικία και μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν ποτέ παράδοση να αφήνεται ένας ταύρος σε μια μικρή κατηφόρα, κάτι παράλογο σε αυτές τις εποχές που οι περισσότεροι πολίτες θέλουν να προστατεύουν τα ζώα και, φυσικά, τους ανθρώπους, όμως αυτοί που μας διοικούν δίνουν άδειες επειδή τους φέρνει μερικές ψήφους – τόσο αξίζουμε γι’ αυτούς“.

