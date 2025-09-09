Άγριο έγκλημα στη Βραζιλία: Πρωταθλητής του bodybuilding μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τη σύντροφό του

Θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε την Κυριακή (06.09.2025) ο bodybuilder Βάλτερ ντε Βάργκας Αΐτα. Ο 41χρονος έπεσε νεκρός μετά την επίθεση που δέχθηκε από την 43χρονη σύντροφό του, στο σπίτι τους στη Βραζιλία.

Το θύμα έφερε τραύματα από το μαχαίρι της 43χρονης σε κοιλιά, λαιμό και πρόσωπο. Η δολοφονία του γνωστού bodybuilder της Βραζιλίας έγινε γνωστή αμέσως, καθώς πλάνα από το αιματοβαμμένο σπίτι του ζευγαριού διέρρευσαν στα social media.

Στις εικόνες φαίνονται αίματα σε όλους τους διαδρόμους, καθώς ο bodybuilder μετά την επίθεση προσπάθησε να αναζητήσει βοήθεια. Εν τέλει έπεσε νεκρός στις σκάλες της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γείτονες που άκουσαν το καυγά του ζευγαριού και ανησύχησαν.

😥Champion Brazilian bodybuilder Valter de Vargas Aita was fatally stabbed in his apartment. His 43-year-old girlfriend was seriously injured and is in police custody. According to a statement from the Civil Police of Chapecó, the confrontation began inside the unit of Valter de… pic.twitter.com/U64bz8lACc — Sumner (@renmusb1) September 8, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο η 43χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της. Και η ίδια φέρει τραύματα από μαχαίρι και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Σε βάρος της 43χρονης εκκρεμούσε ένταλμα για ένοπλη ληστεία και δολοφονία και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης 15 χρόνων.

Το θύμα, ο Αΐτα ήταν πρώην υποψήφιος για το πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικής Κατάστασης και 5 φορές πρωταθλητής bodybuilding στη Βραζιλία όπου ζούσε.

