MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έσκαβε για δεκαετίες και έφτιαξε ένα δίκτυο σπηλαίων στο σπίτι του: Αυτός ο υπόγειος κήπος αψηφά τη λογική

0
Η εντυπωσιακή ιστορία του Φράνσις Πρόκτορ και του υπόγειου κήπου του στο Southport της Βρετανίας έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της ιδιωτικής ζωής και έχει αναδειχθεί σε ένα ξεχωριστό τουριστικό αξιοθέατο.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Έσκαβε για δεκαετίες και έφτιαξε ένα δίκτυο σπηλαίων στο σπίτι του: Αυτός ο υπόγειος κήπος αψηφά τη λογική