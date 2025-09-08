Γαλλία: Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού - Δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης

Η πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης ψήφισε κατά της παροχής εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε ζητήσει αυτή την ψηφοφορία πριν από δύο εβδομάδες.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα οδηγήσει τον επικεφαλής της κυβέρνησης σε παραίτηση τις επόμενες ώρες, πιθανότατα το πρωί της Τρίτης.

Αναλυτικά, 364 βουλευτές ψήφισαν κατά, 194 υπέρ, ενώ 25 απείχαν.

Οι Σοσιαλιστές λένε ότι είναι «διαθέσιμοι»

Ο Boris Vallaud, πρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών στην Εθνοσυνέλευση, δήλωσε ότι οι Σοσιαλιστές είναι «διαθέσιμοι».

«Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λογαριασμό (για το πρόγραμμά μας) στους Γάλλους», συνέχισε.

Ο Μελανσόν ζητά από τον Μακρόν να «φύγει»

«Ο Μπαϊρού έπεσε. Νίκη και λαϊκή ανακούφιση. Ο Μακρόν βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στο λαό. Και αυτός πρέπει να φύγει», έγραψε ο Jean-Luc Mélenchon στο X.

Ο Γκαμπριέλ Αττάλ καλεί τον Μακρόν να «μοιραστεί την εξουσία»

Σε συνέντευξή του στην Parisien, ο πρώην πρωθυπουργός Ατάλ πιστεύει ότι ο Μακρόν πρέπει «να δεχτεί να μοιραστεί την εξουσία».

Για να γίνει αυτό, προτείνει ο πρόεδρος "να διορίσει έναν διαπραγματευτή, καθιστώντας εξαρχής σαφές ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός. Ξεκινώντας από την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο διαπραγματευτής θα είναι υπεύθυνος να φέρει σε επαφή όλους τους ηγέτες των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, για τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Αυτός ο συμβιβασμός για τον προϋπολογισμό θα επέτρεπε στη συνέχεια τον διορισμό ενός πρωθυπουργού, ο οποίος θα ήταν ο εγγυητής αυτής της συμφωνίας."

Ένας τέτοιος διαπραγματευτής θα μπορούσε να είναι "μια προσωπικότητα που δεν θα προερχόταν απαραίτητα από τον κόσμο της πολιτικής, αλλά ίσως από τον κόσμο των συνδικάτων ή των ενώσεων. Μια συναινετική φιγούρα, ικανή να συγκεντρώσει όλους τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων γύρω από το τραπέζι με βάση το όνομά της».

