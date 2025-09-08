Coldplay: Η γυναίκα της kiss cam παίρνει διαζύγιο από τον άνδρα της - «Ήταν κάρμα, είναι εμμονικός με τα χρήματα»

Η υπόθεση του «παράνομου» ζευγαριού στη συναυλία των Coldpaly που συζητήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, έχει νέες και αναμενόμενες εξελίξεις.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.