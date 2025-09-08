Νεκρός σε ανταλλαγή πυρών ο πατέρας που είχε αρπάξει τα 3 παιδιά του και κρυβόταν στα δάση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της αρπαγής τριών παιδιών από τον πατέρα τους στη Νέα Ζηλανδία επί σχεδόν τέσσερα χρόνια καθώς φαίνεται ότι αποπειράθηκε να κλέψει κατάστημα, εντοπίστηκε από την αστυνομία και σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών.

Νωρίς το πρωί, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για κλοπή σε κατάστημα στο Γουάικατο, στο Βόρειο Νησί, που φέρονται να αποπειράθηκαν δυο πρόσωπα που επέβαιναν σε «γουρούνα», τετράτροχο μηχανάκι.

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα, για παράδειγμα τον περασμένο μήνα, όταν εκλήθη και σε εκείνη την περίπτωση για απόπειρα εισβολής σε κατάστημα με σκοπό την κλοπή.

Η αστυνομία σταμάτησε το όχημα τοποθετώντας καρφιά στον δρόμο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών.

Η αξιωματικός της αστυνομίας πρόσθεσε πως «δεύτερη περίπολος έφθασε επιτόπου κι ενεπλάκη σε μάχη» με τον φυγά, που σκοτώθηκε.

Ο Τομ Φίλιπς συνοδευόταν από το ένα από τα τρία παιδιά του. Το παιδί δεν τραυματίστηκε και βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.

Ο Τομ Φίλιπς διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα τρία παιδιά έπειτα από διένεξη με την πρώην σύντροφό του τον Δεκέμβριο του 2021.

«Διενεργούμε επείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε τα άλλα παιδιά του Τομ Φίλιπς, για τα οποία είμαστε πολύ ανήσυχοι», πρόσθεσε η κ. Ρότζερς.

Αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι στην ανταλλαγή πυρών και χειρουργήθηκε, σύμφωνα με την αξιωματικό.

