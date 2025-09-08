Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στο Σάρλοτ - Τη μαχαιρώνει και φεύγει ατάραχος

Τη στιγμή της άγριας δολοφονίας μιας 23χρονης Ουκρανής, μέσα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Το έγκλημα έγινε στην πόλη Σάρλοτ και στο βίντεο φαίνεται το θύμα, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα από την Ουκρανία να κάθεται στο κάθισμά της και να παίζει με το κινητό της ενώ από πίσω της βρίσκεται ο 35χρονος δράστης, ένας άνδρας με ψυχολογικά προβλήματα και λερωμένο ποινικό μητρώο, γεμάτο με υποθέσεις επιθέσεων.

Τα κίνητρα του Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ παραμένουν άγνωστα καθώς δεν γνώριζε το θύμα του. Στα σοκαριστικά πλάνα από τη δολοφονία, φαίνεται ο 35χρονος να κοιτάζει το θύμα που είχε διαφύγει στη Βόρεια Καρολίνα μαζί με την οικογένειά της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τότε ο δράστης βγάζει τον σουγιά και μαχαιρώνει την κοπέλα στον λαιμό.

Ενώ η 23χρονη αιμορραγεί, ο δράστης φεύγει ατάραχος. Από τον σουγιά του, στάζει το αίμα του θύματος και ποτίζει το πάτωμα του τρένου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο λίγο μετά τη δολοφονία, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

Όσοι γνώριζαν την Ζαρούτσκα μιλούν για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική, τη σχεδίαση ρούχων και τα ζώα.

Ο Μπράουν, ο οποίος είναι άστεγος, έχει περισσότερες από 12 καταδίκες από το 2014, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Εξέτισε ποινή φυλάκισης 5 χρόνων για ένοπλη ληστεία το 2014 και αφέθηκε ελεύθερος τον Σεπτέμβριο του 2020, προτού συλληφθεί μόλις 5 μήνες αργότερα για επίθεση στην αδερφή του.

Δείτε το βίντεο εδώ

Πηγή: newsit.gr