Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Η σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης - Ο πόλεμος για νερό, γη και ενέργεια - Οι 3 χώρες-θύματα της ΑΙ 08-09-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα νεόδμητων data centers σε Μεξικό, Χιλή και Ισπανία, περιοχές που μέσα σε ελάχιστα χρόνια μετατράπηκαν σε «πεδία εξόρυξης» για τους γίγαντες της τεχνολογίας. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Για να πάμε στα μετάλλια: Πρέπει να σταματήσει αυτή η αστειότητα με τον Γιάννη… menshouse.gr «Όταν το είδα είπα Μεγαλέξανδρος»: Το μυστικό που έκρυβε η σπουδαιότερη ανακάλυψη του 20ου αιωνα menshouse.gr Οι γιατροί στο Δρομοκαΐτειο το «κλειδί» στην υπόθεση Μαζωνάκη - Η αποκάλυψη του δικηγόρου του dailymedia.gr ΔΕΘ 2025: Γιατί το οικονομικό «τρικ» Μητσοτάκη εξόργισε πολύ κόσμο instanews.gr Ντόναλντ Τραμπ: Κάποιος να τον μαζέψει… instanews.gr Μόνο οι κορυφαίοι Quizers δεν χάνουν: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που μόνο 1% δεν κάνει ούτε ένα λάθος; menshouse.gr Με την Κατερίνα Παναγοπούλου στην κορυφή: To δελτίο ειδήσεων που «ναυάγησε» με 4,2% τηλεθέαση dailymedia.gr Ο παίκτης της επόμενης δεκαετίας… menshouse.gr Η σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης - Ο πόλεμος για νερό, γη και ενέργεια - Οι 3 χώρες-θύματα της ΑΙ SHARE