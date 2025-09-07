Ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος για το δεύτερο στάδιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αυτό ανέφερε το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σε σχόλιό του στο NBC News είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν για άλλη μια φορά τη συμμετοχή της Ευρώπης ως προϋπόθεση για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους εταίρους μας να μας ακολουθήσουν», είπε.

Ο Αμερικανός υπουργός πιστεύει ότι «βρισκόμαστε τώρα σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός και πόσο καιρό μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία».

«Και αν οι ΗΠΑ και [η Ευρωπαϊκή Ένωση] μπορέσουν να παρέμβουν, να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις, δευτερογενείς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει εντελώς και αυτό θα αναγκάσει τον Πρόεδρο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

