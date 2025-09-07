MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η ηρωική τελευταία πράξη του ομογενούς σέρφερ πριν του επιτεθεί και τον σκοτώσει ο καρχαρίας στην Αυστραλία

0
Σοκ έχει προκαλέσει η απίστευτη τραγωδία με τον ομογενή Μέρκιουρι Ψιλάκις ο οποίος χθες το πρωί έπεσε θύμα επίθεσης καρχαρία.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ

Η ηρωική τελευταία πράξη του ομογενούς σέρφερ πριν του επιτεθεί και τον σκοτώσει ο καρχαρίας στην Αυστραλία