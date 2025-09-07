«Enteromix»: Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα από το εμβόλιο της Ρωσίας για τον καρκίνο

Η Ρωσία ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά του καρκίνου, το οποίο χορηγήθηκε σε ασθενείς και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Η θεραπεία, η οποία έχει αναπτυχθεί ως mRNA εμβόλιο, φέρει την ονομασία «Enteromix».

Μια ιστορική στιγμή στη μάχη ενάντια στον καρκίνο φαίνεται πως πλησιάζει, καθώς το νέο ρωσικό εμβόλιο ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις κλινικές του δοκιμές, επιτυγχάνοντας 100% αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η θεραπεία, που όχι μόνο επιτίθεται και εξουδετερώνει τα καρκινικά κύτταρα αλλά και συρρικνώνει μεγάλους όγκους, αναμένει πλέον την τελική έγκριση από το Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας, προκειμένου να διατεθεί στους ασθενείς.

Ο Αλεξάντρ Γκίντσμπουργκ, διευθυντής του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας (N.F. Gamalei), στις αρχές Αυγούστου ανακοίνωσε την έναρξη της χορήγησης του εμβολίου σε συγκεκριμένους ασθενείς, το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις προσωπικές γενετικές πληροφορίες του κάθε ασθενούς, και αφορά ειδικά τους ασθενείς με καρκίνο.

Το Enteromix βασίζεται στην πρωτοποριακή τεχνολογία mRNA, παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19. Ο μηχανισμός του είναι να «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει και να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Σε αντίθεση με παραδοσιακές μεθόδους, όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία, το εμβόλιο είναι εξατομικευμένο για κάθε ασθενή, αποτελώντας μια στοχευμένη και λιγότερο επιβαρυντική αντικαρκινική αγωγή. Σημαντικό είναι ότι δεν αναφέρθηκαν σοβαρές παρενέργειες, με τους ασθενείς να ανέχονται τη θεραπεία χωρίς προβλήματα.

Ο Α.Γκίντσμπουργκ δήλωσε στις αρχές Αυγούστου ότι, σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας, το εμβόλιο θα χορηγηθεί πειραματικά σε μια ομάδα ασθενών με μελάνωμα σε συνεργασία με το Moskva Scientific Research Oncology Institute «Gertsen» και το National Medical Research Center of Oncology «Blokhin».

Ο Αλεξάντρ Γκίντσμπουργκ ανέφερε ότι το Κέντρο Gamalei ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή του εμβολίου, το οποίο βασίζεται σε «neoantigens» που σχεδιάστηκαν ειδικά για κάθε ασθενή.

Ο ρόλος του εμβολίου διαφέρει θεμελιωδώς από άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες, καθώς η εφαρμογή του είναι ατομική και περιορίζεται στον συγκεκριμένο ασθενή.

Η Ρωσία πρωτοπορεί στην έρευνα κατά του καρκίνου

Η δημιουργία του εμβολίου έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών των Ρώσων επιστημόνων στον τομέα του καρκίνου.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί από το Ομοσπονδιακό Επιστημονικό Κλινικό Κέντρο Ιατρικής Ραδιολογίας και Ογκολογίας της Ρωσίας στην πόλη Dimitrovgrad η ανάπτυξη ενός νέου θεραπευτικού εμβολίου για την αντιμετώπιση σοβαρών μορφών καρκίνου.

Ο Α.Γκίντσμπουργκ υπογράμμισε ότι η Ρωσία επιδιώκει να προσφέρει αυτό το εμβόλιο δωρεάν στους Ρώσους πολίτες, και οι κλινικές δοκιμές για την επιλογή των πρώτων συμμετεχόντων ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ήδη εξαντλήσει άλλες εγκεκριμένες μεθόδους θεραπείας και να πάσχουν από σολιδικούς όγκους, δηλαδή καρκίνο που δεν σχετίζεται με το αίμα.

Το εμβόλιο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Κέντρου Gamalei, του Moskva Scientific Research Oncology Institute «P.A. Gertsen» και του National Medical Research Center of Oncology «N.N. Blokhin». Οι επιστήμονες υπόσχονται ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για τους Ρώσους πολίτες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο υποψήφιος βιολόγος Vyacheslav Kosorukov ανέφερε ότι η θεραπεία αναπτύσσεται ατομικά για κάθε ασθενή και, μετά από χειρουργική επέμβαση, έχει τη δυνατότητα να δράσει θεραπευτικά για την αποτροπή επαναλαμβανόμενης ανάπτυξης του καρκίνου.

Πηγή: zougla.gr