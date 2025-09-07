Η Ρωσία χτύπησε την έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας με πάνω από 800 drones

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κτίριο που αποτελεί έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας στο Κίεβο κατά ένα κύμα των νυχτερινών βομβαρδισμών της Ρωσίας με 800 drones, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον πέντε άτομα, τα τρία στην πρωτεύουσα, στην μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται η χώρα από την αρχή του πολέμου.

«Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», τόνισε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, μέσω Telegram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται ζημιές σε μέρος του κτιρίου.

Russia escalates its terror against Ukraine and this needs to get a strong response from our allies.



For the first time, more than 800 (!) drones and missiles overnight. Civilians killed and injured, civilian infrastructure damaged in Kyiv, Odesa, Kremenchuk, Kryvyi Rih,… pic.twitter.com/ia2xUouzGy — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 7, 2025

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζουν να «βουλιάζουν» τις τελευταίες ημέρες, το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχτηκε σε συναγερμό από τη νύχτα.

Καπνός αναδύεται από πυρκαγιά στο κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Η πρωτεύουσα έγινε στόχος εκτεταμένης επιδρομής drones, με τουλάχιστον τρεις γυναίκες νεκρές – μια ηλικιωμένη, μια νεαρή και ένα κοριτσάκι – και άλλους 18 τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Πολλά άλλα κτίρια υπέστησαν επίσης ζημιές στις νυχτερινές επιδρομές.

By hitting the offices of Ukraine's Prime Minister, Putin has just changed the rules, he just doesn't know it yet. pic.twitter.com/QZtTbL9let — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 7, 2025

«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει»

«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Χρειάζεται να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων, κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ζητώντας επίσης περισσότερα «όπλα» από συμμάχους της χώρας της.

Στα τέλη Αυγούστου, μια μαζική επιδρομή με drones και πυραύλους στο Κίεβο σκότωσε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές στα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Συγκριτικά, τα δημόσια κτίρια της Ουκρανίας έχουν μείνει αλώβητα στους σχεδόν καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς τα τελευταία τριάμισι χρόνια.

Τη νύχτα αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως στη Ντνιπροπετρόφσκ όπου ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ ένα λόγο για θάνατο 54χρονου, και στη Ζαπορίζια όπου έγινε λόγος για νεκρή. Χθες βράδυ οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης έναν θάνατο στη Σούμι.

Πηγή: newsbomb.gr