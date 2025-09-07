Οργή στο Ιλινόις: Ο Τραμπ απειλεί με «στρατιωτική επέμβαση» στο Σικάγο - «Δε θα εκφοβιστούμε από δυνητικό δικτάτορα»

Με νέα εμπρηστική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου με αποστολή στρατού στο Σικάγο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς αξιωματούχους και κυβερνητικούς παράγοντες.

Η εξοργιστική ανάρτηση

Σε μια ανάρτηση που έχει ήδη προκαλέσει πολιτική θύελλα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Πεντάγωνο «υπουργείο Πολέμου» και έγραψε: «Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί το αποκαλούμε υπουργείο Πολέμου», συνοδεύοντας το σχόλιο με μια ψηφιακά δημιουργημένη εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τον απεικονίζει με στρατιωτική στολή, μπροστά σε ένα φλεγόμενο τοπίο και ένα ελικόπτερο που πετά πάνω από τον πορτοκαλί ουρανό της πόλης.

Η λεζάντα της εικόνας γράφει «Σικαποκάλυψη Τώρα», μια σαφής αναφορά στην κλασική αντιπολεμική ταινία Apocalypse Now του Φράνσις Φορντ Κόπολα, παραποιώντας μάλιστα και τη γνωστή φράση του χαρακτήρα του Ρόμπερτ Ντιβάλ: «Μ’ αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί», στη θέση του αυθεντικού «Μου αρέσει η μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί».

Η απειλή του πρώην προέδρου δεν αντιμετωπίστηκε με χιούμορ από τις τοπικές αρχές. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, αντέδρασε έντονα μέσω Twitter (Χ), τονίζοντας: «Δεν πρόκειται για πλάκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Το Ιλινόις δεν θα εκφοβιστεί από έναν δυνητικό δικτάτορα».

The President of the United States is threatening to go to war with an American city.



This is not a joke. This is not normal.



Donald Trump isn't a strongman, he's a scared man. Illinois won’t be intimidated by a wannabe dictator. pic.twitter.com/f87Zek7Cqb — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025

Ο Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να επιτίθεται ρητορικά στα «προπύργια των Δημοκρατικών», αποκαλεί εδώ και εβδομάδες το Σικάγο «ποντικότρυπα» και «παγκόσμια πρωτεύουσα των φόνων». Έχει επίσης προαναγγείλει την αποστολή της Εθνοφρουράς στην πόλη, σε συνέχεια παρόμοιων κινήσεων που έγιναν στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, όπου ένστολοι στρατιώτες με θωρακισμένα οχήματα περιπολούν ήδη από τα μέσα Αυγούστου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης σε εσωτερικά ζητήματα των Πολιτειών. Την περασμένη Τετάρτη, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων και στη Νέα Ορλεάνη, επικαλούμενος αυξημένη εγκληματικότητα.

