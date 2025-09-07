Θρίλερ στη Μελβούρνη: Διπλή δολοφονία ανηλίκων από συμμορία νεαρών

Δύο αγόρια, 12 και 15 ετών, βρέθηκαν νεκρά μετά από άγριες επιθέσεις με μαχαίρι

Συγκλονισμένη η Αυστραλία από τη δολοφονία δύο παιδιών, ηλικίας 12 και 15 ετών, σε επιθέσεις με μαχαίρι που, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποίησαν μέλη συμμορίας νεαρών.

Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στα δυτικά προάστια της πόλης, με τις αρχές να θεωρούν πως τα εγκλήματα συνδέονται.

Οι ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών της αστυνομίας της Βικτώρια διεξάγουν έρευνες στο προάστιο Κόμπλμπανκ, περίπου 33 χιλιόμετρα από το κέντρο, σε δύο σημεία που απέχουν μόλις 200 μέτρα.

Τα δύο θύματα

Το νεότερο θύμα είχε μαχαιρωθεί πολλαπλά μέχρι θανάτου και βρέθηκε σε κατοικία στην οδό Μάρμπλ. Επρόκειτο για ένα 12χρονο αγόρι που έφερε πολλαπλά σοβαρά τραύματα από μαχαίρι ή μανσέτα.

Οι αστυνομικοί και οι διασώστες που κατέφθασαν έκαναν αγωνιώδη προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά το θύμα κατέληξε επί τόπου, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Λίγα λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε το δεύτερο θύμα, ένα αγόρι 15 ετών, επίσης σοβαρότατα τραυματισμένο κοντά στην οδό Κόμπλ, στο ίδιο προάστιο και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. Ο 15χρονος έλαβε ιατρική περίθαλψη στο σημείο όπου όμως τελικά, κατέληξε.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η αστυνομία της Βικτώρια έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις το μεσημέρι της Κυριακής.

Πηγή: newsbomb.gr