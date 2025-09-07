ΗΠΑ: Πιέζουν την Κολομβία για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών

Κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης και συμμαχικού καθεστώτος για την Μπογκοτά

Η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη πίεση από τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει από τη χώρα το καθεστώς του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την τελική απόφαση έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Στο τραπέζι βρίσκεται αμερικανική χρηματοδότηση σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, που προορίζεται για την καταπολέμηση των καρτέλ και των αριστερών αντάρτικων οργανώσεων.

Η θέση της Μπογκοτά

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσες, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι «απόλυτα αποφασισμένη» να συνεχίσει τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Όπως τόνισε, η πιστοποίηση από τις ΗΠΑ αποτελεί «σύμβολο συνεργασίας, συμμαχίας και εμπιστοσύνης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Μπογοτά.

Σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του σε πρόγραμμα εξάλειψης καλλιεργειών στα σύνορα με τον Ισημερινό, υπογράμμισε ότι η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια είναι κρίσιμη ώστε η Κολομβία να «δράσει πιο σθεναρά» απέναντι στους διακινητές.

Οι κινήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η συζήτηση για την πιστοποίηση γίνεται σε κλίμα ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Καραϊβική. Στο πλαίσιο του πολέμου κατά των καρτέλ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πρόσφατα πλεούμενο που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας –σύμφωνα με την Ουάσιγκτον– «11 ναρκωτρομοκράτες». Η επίδειξη ισχύος έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη μάχη κατά της κοκαΐνης ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας.

Η πολιτική διάσταση στην Κολομβία

Από την ανάληψη της εξουσίας το 2022, ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο – ο πρώτος αριστερός στη σύγχρονη ιστορία της χωράς έχει ταχθεί υπέρ μιας αλλαγής παραδείγματος στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει αποτυχημένη την αμερικανική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά αίτια που τροφοδοτούν τη διακίνηση. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2022 η καλλιεργούμενη έκταση κόκας αυξήθηκε κατά περίπου 70%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης και του ΟΗΕ.

Προεκλογικό υπόβαθρο

Το ζήτημα αποκτά και πολιτική χροιά, καθώς τον Μάιο του 2026 οι Κολομβιανοί θα εκλέξουν νέο πρόεδρο. Ο Πέτρο, βάσει Συντάγματος, δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής. Έτσι, η στάση της κυβέρνησης απέναντι στις ΗΠΑ και στα καρτέλ ναρκωτικών θα αποτελέσει βασικό πεδίο αντιπαράθεσης στην πορεία προς τις εκλογές.

