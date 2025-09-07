Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος προκάλεσε τη βύθιση πλοιαρίου - 11 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους ένα βρέφος 07-09-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Έντεκα άνθρωποι αγνοούνται στη νοτιοδυτική Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς ένας ιπποπόταμος ανέτρεψε το μικρό πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν, στον ποταμό Σασάντρα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Αλληλεγγύης. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Νέο κόμμα Σαμαρά: Η απόφαση του Νίκου Δένδια τα φέρνει τούμπα όλα instanews.gr Φανταστείτε τι θα δούμε από την Εθνική του Ιβάν όταν μπουν και αυτοί οι μικροί μέσα! menshouse.gr Ελλάδα - Ισραήλ στη φάση των «16»: H ώρα και τηλεοπτική μετάδοση - Όλοι οι κυριακάτικοι αγώνες του Eurobasket dailymedia.gr Το κάνει και τέλος: Το τρικ του Σπανούλη για να «πατήσουμε» σήμερα το Ισραήλ και να πάμε στους «8» (Vid) menshouse.gr Δημήτρης Χατζηγεωργίου: Γιατί επέστρεψε στις μεταδόσεις στους «16» του φετινού Eurobasket dailymedia.gr Από την αποθέωση στη φυλακή και τον δρόμο: Ο παικταράς του Ολυμπιακού που σύρθηκε στα πόδια του λευκού διαβόλου menshouse.gr Παραιτείται ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Σε νέα θέση: Τι ετοιμάζει με τον Ρενάτο Σάντσες ο Βιτόρια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό menshouse.gr Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος προκάλεσε τη βύθιση πλοιαρίου - 11 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους ένα βρέφος SHARE