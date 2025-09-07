Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος προκάλεσε τη βύθιση πλοιαρίου - 11 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους ένα βρέφος

Έντεκα άνθρωποι αγνοούνται στη νοτιοδυτική Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς ένας ιπποπόταμος ανέτρεψε το μικρό πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν, στον ποταμό Σασάντρα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Αλληλεγγύης.

