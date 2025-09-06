Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Μπράντφορντ: Τεράστιες φλόγες και καπνός στον ουρανό

Οι πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, κοντά στο Rock Hill Lane, στο Μπράντφορντ, πλησίον του αυτοκινητόδρομου M606, όπου μπορεί να δει κανείς πολλά ρυμουλκούμενα φορτηγά να καίγονται. Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε στην εταιρεία John Cotton Distribution. Ακολούθησε κλείσιμο των δρόμων και προειδοποίηση προς τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.
Η πυρκαγιά στην περιοχή Cutler Heights Lane έχει επηρεάσει την ορατότητα και η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί στο Μπράντφορντ.
Ένας αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με την Telegraph & Argus, δήλωσε: «Ο καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά. Φαίνεται να είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Οδηγούσα προς το Μπράντφορντ και ολόκληρος ο ουρανός ήταν καλυμμένος με ένα σύννεφο μαύρου καπνού. Η κυκλοφορία στην κορυφή του Odsal έχει σταματήσει».
Πηγή: cnn.gr