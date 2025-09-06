Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Μπράντφορντ: Τεράστιες φλόγες και καπνός στον ουρανό

Tεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9) σε βιομηχανική περιοχή στο Μπράντφορντ της Βρετανίας με φορτηγά να καίγονται και πυκνό καπνό να γεμίζει τον ουρανό.

Οι πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, κοντά στο Rock Hill Lane, στο Μπράντφορντ, πλησίον του αυτοκινητόδρομου M606, όπου μπορεί να δει κανείς πολλά ρυμουλκούμενα φορτηγά να καίγονται. Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε στην εταιρεία John Cotton Distribution. Ακολούθησε κλείσιμο των δρόμων και προειδοποίηση προς τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

#UK: A massive fire has broke out this afternoon at an industrial premises off Rock Hill Lane, Bradford, near the M606, with multiple HGV trailers engulfed in flames. The thick smoke visible for miles, has drawn a significant response from West Yorkshire Fire and Rescue Service. pic.twitter.com/bS8pO2I8Fo — CMNS_Media⚔️ #Citizen_Media🏹VEDA 👣 (@1SanatanSatya) September 6, 2025

Η πυρκαγιά στην περιοχή Cutler Heights Lane έχει επηρεάσει την ορατότητα και η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί στο Μπράντφορντ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με την Telegraph & Argus, δήλωσε: «Ο καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά. Φαίνεται να είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Οδηγούσα προς το Μπράντφορντ και ολόκληρος ο ουρανός ήταν καλυμμένος με ένα σύννεφο μαύρου καπνού. Η κυκλοφορία στην κορυφή του Odsal έχει σταματήσει».

Πηγή: cnn.gr