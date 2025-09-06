Τζόρτζιο Αρμάνι: Η επόμενη ημέρα της αυτοκρατορίας του - Πώς θα μοιραστεί η περιουσία των 12,1 δισ. μετά τον θάνατό του

Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, λίγες εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο εορτασμό για τα 50 χρόνια του οίκου του στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε την Πέμπτη με «άπειρη θλίψη», όπως ανέφερε ο οίκος σε δήλωσή του, αφήνοντας πίσω το ερώτημα ποιος θα είναι ο διάδοχος και κληρονόμος της περιουσίας του, η οποία ξεπερνά τα 12,1 δισ. δολάρια.



Αυτοχαρακτηριζόμενος εργασιομανής, ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε ενεργό ρόλο σε κάθε πτυχή της δουλειάς του. Η αυτοκρατορία του, που εκτείνεται πέρα από την ένδυση, σε αξεσουάρ, καλλυντικά, έπιπλα, αρώματα, βιβλία, λουλούδια και ακόμη και σοκολάτες, αποφέρει ετήσια έσοδα 2,7 δισ. δολαρίων. Παρά το τεράστιο μέγεθος της επιτυχίας του, ο ίδιος δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, γεγονός που κάνει ακόμη πιο έντονο το ενδιαφέρον γύρω από το μέλλον του οίκου.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στους Financial Times τον Αύγουστο, είχε φροντίσει από το 2016 να καταρτίσει καταστατικό διαδοχής που περιλάμβανε συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του. Οι διάδοχοί του είναι η αδελφή του Ροζάνα, οι δύο ανιψιές του, ένας ανιψιός του, ο στενός συνεργάτης και σύντροφός του στη ζωή, Λέο Ντελ’ Όρκο, καθώς και ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Όλοι τους βρίσκονται ήδη στο διοικητικό συμβούλιο του οίκου και αναμένεται να μοιραστούν τις μετοχές, ενώ οι ανιψιές και ο ανιψιός του έχουν υψηλόβαθμες θέσεις στον όμιλο.



«Τα σχέδιά μου για τη διαδοχή συνίστανται σε μια σταδιακή μετάβαση των ευθυνών που πάντα είχα, σε εκείνους που είναι πιο κοντά μου», είχε δηλώσει ο ίδιος, αναφερόμενος στον Ντελ’ Όρκο, επικεφαλής του ανδρικού σχεδιασμού για όλες τις συλλογές Armani. Παράλληλα, είχε τονίσει πως ήθελε «η διαδοχή να είναι οργανική και όχι μια στιγμή ρήξης».



Ο Λέο Ντελ’ Όρκο, που θεωρείτο μέλος της οικογένειας, υπήρξε το πιο κοντινό πρόσωπο στη ζωή του σχεδιαστή. Αν και οι δυο τους δεν μίλησαν δημόσια για τη σχέση τους, έζησαν μαζί πολλά χρόνια, με τον Τζόρτζιο Αρμάνι να δηλώνει στην αυτοβιογραφία του «Per Amore» το 2022: «Είναι το πρόσωπο στο οποίο έχω εμπιστευτεί τις πιο προσωπικές μου σκέψεις, επαγγελματικές και μη και τις φύλαξε με διακριτικότητα».



Σημαντικό ρόλο στην εταιρεία έπαιξε και η αδερφή του Ροζάνα, ενώ η ανιψιά του Σιλβάνα συνεργάστηκε μαζί του στις γυναικείες συλλογές. Η δεύτερη ανιψιά του, Ρομπέρτα, εγκατέλειψε την καριέρα της στον κινηματογράφο για να αναλάβει τη διεύθυνση δημοσίων σχέσεων του οίκου, εκπροσωπώντας συχνά τον θείο της.



Πέρα από την αυτοκρατορία μόδας, ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του πολυτελείς κατοικίες σε Μιλάνο, Τοσκάνη, Σεν Τροπέ, Αντίγκουα και Νέα Υόρκη, την ομάδα μπάσκετ Ολίμπια Μιλάνο και ένα υπερπολυτελές γιοτ 60 εκατ. δολαρίων.



Ο σχεδιαστής είχε ντύσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως τις Τζούλια Ρόμπερτς, Μπιγιονσέ, Βικτόρια Μπέκαμ, Σοφία Λόρεν, Κέιτ Μπλάνσετ, αλλά και τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Μπραντ Πιτ. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας, με τη Ντονατέλα Βερσάτσε να δηλώνει στο Instagram ότι «ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα», ενώ μηνύματα έστειλαν και οι Ράσελ Κρόου, Τζούλια Ρόμπερτς και Βικτόρια Μπέκαμ.



Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποτίσει φόρο τιμής σε ειδικό χώρο στο Μιλάνο, σήμερα Σάββατο 6 και αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.



