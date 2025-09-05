Δυστύχημα στη Λισαβόνα: Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου Γερμανού που θεωρούνταν νεκρός

Σε τριήμερο πένθος βρίσκεται η Πορτογαλία, μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ «Γκλόρια», που στοίχισε τις ζωές 16 ανθρώπων -πολλοί εκ των οποίων ήταν τουρίστες.

Ανάμεσα στους επιζώντες είναι και ένα 3 ετών αγοράκι από τη Γερμανία. Οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ο 46χρονος πατέρας του παιδιού, υπέκυψε στα τραύματα του, ωστόσο σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, είναι ζωντανός και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Λισαβόνας. Μάχη για τη ζωή της δίνει και η μητέρα του παιδιού, που μάλιστα, είναι έγκυος.

Σύμφωνα με την πορτογαλική Publico, «σε ανακοίνωση που στάλθηκε στα ΜΜΕ σήμερα, η Δικαστική Αστυνομία ανέφερε ότι έμαθε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ο Γερμανός πολίτης που αναγνωρίστηκε χθες ως ένας από τους νεκρούς, στην πραγματικότητα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Sao Jose».

Οι οικείοι του 46χρονου μετέβησαν χθες στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να παραλάβουν τη σορό του, ωστόσο δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τον άνθρωπο τους. Τελικά, εντοπίστηκε στο νοσοκομείο Sao Jose όπου νοσηλεύεται.

