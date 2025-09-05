«Θα πεθάνουμε όλοι»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τη Λισαβόνα - Αυτά είναι τα πρώτα πρόσωπα της τραγωδίας

Πέντε από τα θύματα της τραγωδίας στο διάσημο τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, καθώς σταδιακά γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους όταν το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε κτίριο.

Το διάσημο κίτρινο και λευκό Elevador da Glória ήταν γεμάτο με ντόπιους και ξένους τουρίστες όταν, λίγο μετά τις 18:00 την Τετάρτη, εκτροχιάστηκε και χτύπησε με μεγάλη σφοδρότητα σε κτίριο, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 21 να τραυματιστούν.

Το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι οκτώ από τους νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί: πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες και ένας Ελβετός. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Luís Neves, υπάρχει υψηλή πιθανότητα ανάμεσα στα θύματα να περιλαμβάνονται δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν άλλους τρεις νεκρούς.

Μεταξύ των θυμάτων που έχουν ήδη αναγνωριστεί βρίσκονται:

Sandra Coelho, υπάλληλος της μεγαλύτερης φιλανθρωπικής οργάνωσης της Πορτογαλίας, Santa Casa da Misericórdia, με έδρα τη Λισαβόνα.

Alda Matias, Πορτογαλίδα δικηγόρος και υπάλληλος της ίδιας εταιρείας.

Ana Lopes, επίσης από την Santa Casa da Misericórdia, η οποία αφήνει πίσω της μια κόρη.

Pedro Trinidade, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, διαιτητής και μέλος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ.

André Marques, 40 ετών, υπάλληλος και φρέναρχος του τελεφερίκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο χειριστήριο του οχήματος. Ο Marques εργαζόταν για την Carris, την εταιρεία που διαχειρίζεται τα τελεφερίκ και τα λεωφορεία της Λισαβόνας, για 15 χρόνια και αφήνει πίσω του δύο μικρά παιδιά.

Οι στιγμές του χάους

Μάρτυρες περιέγραψαν τη φρίκη τη στιγμή που το όχημα κατηφόριζε ανεξέλεγκτα πριν εκτροχιαστεί κοντά στην Πλατεία Restauradores. Η Teresa d'Avó είπε στο κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ χτύπησε με «βαναυσότητα» ένα κτίριο και κατέρρευσε σαν «χαρτόκουτο», ενώ ήταν βέβαιη πως υπήρχε άτομο στον δρόμο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο Abel Esteves, 75 ετών, που ταξίδευε με τη γυναίκα και τον εγγονό του, περιέγραψε τη στιγμή που το όχημα έχανε τον έλεγχο: «Είπα στη γυναίκα μου: 'Εδώ θα πεθάνουμε όλοι'. Πήρε τρομερή ταχύτητα, στράφηκε ελάχιστα και χτύπησε το κτίριο με ένα δυνατό κρότο».

Ο πρόεδρος της Carris, Pedro Bogas, τόνισε ότι ο φρέναρχος βρέθηκε νεκρός «στο χειριστήριο μέχρι την τελευταία στιγμή», προσθέτοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι «αφοσιωμένοι και επαγγελματίες». Το τελεφερίκ, που λειτουργεί από το 1914, υπέστη πλήρη συντήρηση πέρυσι και ελεγχόταν οπτικά καθημερινά. Η τελευταία επιθεώρηση έγινε μόλις εννέα ώρες πριν από το δυστύχημα.

Η Πυροσβεστική της Λισαβόνας ανέφερε ότι η αιτία ήταν πιθανώς καλώδιο που χαλάρωσε, αν και η Carris τόνισε πως δεν μπορεί να αποκλείσει άλλους λόγους και ότι η κατάσταση είναι «αδιανόητη και ασυνήθιστη». Αναμένεται προκαταρκτική έκθεση από τις Αρχές σε 45 ημέρες.

Οι ιστορίες των επιζώντων

Μεταξύ των τραγικών ιστοριών, ξεχωρίζει η διάσωση ενός τριών ετών παιδιού από τη Γερμανία, που βρέθηκε δίπλα στον πατέρα του, ο οποίος υπέκυψε, ενώ η μητέρα του παρέμεινε τραυματισμένη με σπασμένη σπονδυλική στήλη. Το παιδί αρνήθηκε να αφήσει τον αστυνομικό που τον έβγαλε ασφαλή από τα συντρίμμια.

Άλλοι τουρίστες, όπως η Βρετανίδα Felicity Ferriter, περιέγραψαν το σοκ της σύγκρουσης, ενώ η φρίκη αποτυπώθηκε και σε βίντεο που δείχνουν το τελεφερίκ διαλυμένο και τις προσπάθειες των διασωστών να απεγκλωβίσουν επιβάτες.

Η τραγωδία συγκλόνισε την Πορτογαλία και πέρα από τα σύνορά της, με πρεσβείες να παρακολουθούν στενά, ενώ ο Πάπας απέστειλε συλλυπητήρια σε θύματα, συγγενείς και διασώστες. Η Πορτογαλία κήρυξε εθνικό πένθος, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες και κόσμος άφηνε λουλούδια στο σημείο της σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός Luis Montenegro χαρακτήρισε το δυστύχημα «μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες τραγωδίες της πρόσφατης ιστορίας» και τόνισε την ανάγκη ταχείας διερεύνησης των αιτιών. Η TAP προσέφερε μεταφορά για τις οικογένειες των θυμάτων και την επαναπατρίση των τραυματιών και των νεκρών.

Αιτία και ευθύνες

Παρά την πλήρη συντήρηση του τελεφερίκ και τις καθημερινές επιθεωρήσεις, το όχημα κατέβηκε ανεξέλεγκτα σε κλίση 17,7% και εκτροχιάστηκε σε μια επικίνδυνη στροφή κοντά στη Λιμπερτί Ανιβιού, κοντά στη ζωντανή περιοχή Bairro Alto.

Η χρήση του τελεφερίκ τα τελευταία χρόνια προσανατολίστηκε κυρίως στον τουρισμό, προκαλώντας ανησυχία για την υπερβολική επιβάρυνση και περιορισμένη πρόσβαση των ντόπιων, όπως τόνισε η Eliane Chaves, κάτοικος της Λισαβόνας.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να προσπαθούν να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία της τραγωδίας, ενώ η Carris, η εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, επιβεβαίωσε ότι πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί τα τακτικά ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι το τελεφερίκ ήταν ασφαλές.

Το Elevador da Glória – ένα από τα τρία τελεφερίκ της Λισαβόνας – μεταφέρει κάθε χρόνο περίπου τρία εκατομμύρια ανθρώπους σε μερικές εκατοντάδες μέτρα των απότομων λόφων της πόλης, σε έναν κυρτό δρόμο χωρίς κυκλοφορία, σε συνδυασμό με το αντίθετο όχημα που κινείται ταυτόχρονα από την Πλατεία Restauradores στο κέντρο της πόλης (σε ύψος 17 μέτρων) προς το Bairro Alto (σε ύψος 44 μέτρων).

Τα δύο οχήματα είναι προσαρτημένα στα αντίθετα άκρα ενός ρυμουλκούμενου καλωδίου, με κίνηση που παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες και στα δύο οχήματα.

Η τραγωδία της Τετάρτης εκτυλίχθηκε όταν το κινούμενο προς τα κάτω κίτρινο τελεφερίκ ξέφυγε από μια απότομη κλίση των γραμμών κοντά στην Avenida da Liberdade.

Μάρτυρες ανέφεραν στα τοπικά μέσα ότι το όχημα κατηφόριζε τον λόφο, φαινομενικά εκτός ελέγχου, πριν συγκρουστεί με ένα κτίριο στη Rua da Glória, κοντά στην Πλατεία Restauradores.

Κάποιοι είπαν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο πριν το τελεφερίκ, που κινούνταν κατηφορικά, πάρει μεγάλη ταχύτητα και φαινόταν εκτός ελέγχου. Ένας μάρτυρας είπε ότι το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε έναν άνδρα στο πεζοδρόμιο.

Η Teresa d'Avó περιέγραψε στο πορτογαλικό κανάλι SIC ότι το τρένο χτύπησε ένα κτίριο «με απίστευτη δύναμη και κατέρρευσε σαν χαρτόκουτο».

Περιέγραψε το τελεφερίκ ως εκτός ελέγχου και χωρίς φρένα, λέγοντας ότι είδε περαστικούς να τρέχουν στη μέση της κοντινής Avenida da Liberdade, της κύριας λεωφόρου της πόλης.

Επιπλέον, δήλωσε βέβαιη ότι υπήρχε άτομο στο πεζοδρόμιο τη στιγμή που το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτα και συγκρούστηκε με το κτίριο.

Πηγή: newsbomb.gr