Αξιωματούχος της ΕΕ: Γενοκτονία οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριβέρα, χαρακτήρισε χθες, Πέμπτη, ως «γενοκτονία» τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο πανεπιστήμιο Sciences Po.

Παράλληλα, επεσήμανε την αποτυχία της Ευρώπης να αντιδράσει συλλογικά και να εκφραστεί ενιαία ως προς τη σύγκρουση.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει τη συλλογική αδυναμία της Ευρώπης να ενεργήσει και να μιλήσει με μία φωνή — ακόμη και καθώς οι διαδηλώσεις επεκτείνονται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η 56χρονη Ριβέρα.

Η κ. Ριβέρα, καθ’ ύλη αρμόδια για τον ανταγωνισμό και την πράσινη μετάβαση, στέλεχος του ισπανικού σοσιαλιστικού κόμματος (PSOE), δήλωνε στο Politico τον περασμένο μήνα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας πως «αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό» της λέξης.

Μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφευγε να χρησιμοποιεί τον όρο «γενοκτονία» για τη Λωρίδα της Γάζας· περιοριζόταν να καταγγέλλει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καλεί σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο.

Όμως ηγέτες κοινοβουλευτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσφατα κατηγόρησαν επίσης το Ισραήλ πως διαπράττει γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – και στην Ευρώπη μεταξύ άλλων ιδίως αυτή του Γερμανού συντηρητικού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς – απορρίπτει αγανακτισμένα την κατηγορία.

Ο ορισμός της γενοκτονίας, δυνάμει σύμβασης του ΟΗΕ (σ.σ. ενταγμένης στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 3003/2002 [Α΄ 75]), αφορά ενέργειες με σκοπό να καταστραφεί, «εν όλω ή εν μέρει», οποιαδήποτε «εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα ως τέτοια».

Εκπρόσωπος της ισραηλινής διπλωματίας απέρριψε τα σχόλια της κ. Ριβέρα, χαρακτηρίζοντάς τα ανυπόστατα και απαράδεκτα. Πρόσαψε στην Ισπανίδα αντιπρόεδρο της Κομισιόν πως μετατράπηκε σε «φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς».

«Αντί να παπαγαλίζει τον μύθο περί ‘γενοκτονίας’ που διαδίδει η Χαμάς, η Ριβέρα θα όφειλε να απαιτήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς για να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ.

Έπειτα από σχεδόν 23 μήνες πολέμου, μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα έχει ισοπεδωθεί και τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν πως ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με λιμό.

