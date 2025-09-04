Μήνυμα Τραμπ σε Ευρωπαίους: «Σταματήστε την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου - Πιέστε την Κίνα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί την Ευρώπη να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καθώς, όπως υποστήριξε, με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας πρωτοβουλίας με επικεφαλής τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ υπογράμμισε στους Ευρωπαίους ηγέτες την ανάγκη να διακοπεί η ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία έλαβε 1,1 δισ. ευρώ από πωλήσεις καυσίμων προς την ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη η Ευρώπη να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Κίνα, την οποία κατηγόρησε για οικονομική υποστήριξη της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει νομοθεσία για την πλήρη διακοπή εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποδέσμευσης της Ευρώπης από τη μακροχρόνια ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φέρεται να εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επιτύχει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρότι είχε διαβεβαιώσει πως θα μπορούσε να τον σταματήσει σύντομα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

