Δυστύχημα στην Πορτογαλία: Ακινητοποιούνται όλα τα τελεφερίκ - Σε εξέλιξη έρευνα για την τραγωδία

«Δυστύχημα που δεν έχει προηγούμενο» χαρακτήρισε τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στην Λισαβόνα με τους 16 τουλάχιστον νεκρούς και τους 21 τραυματίες ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Πέμτπη (4/9) μαζί με τον πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο.

Μάλιστα ο Κάρλος Μοέδας αποκάλυψε ότι τα τελεφερίκ θα καθηλωθούν μέχρι νεοτέρας μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο αναφέρει ότι πέντε άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου, καμία λέξη δεν είναι αρκετή για να επουλώσει την απώλειά σας και να γεμίσει το κενό που άφησαν πίσω τους όσοι έφυγαν», λέει.

«Όλη η χώρα συμμερίζεται τη θλίψη σας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αρχές ακόμη δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών, ούτε τις εθνικότητές τους καθώς περιμένουν να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των οικογενειών.

Παράλληλα οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Η ιδιαιτερότητα των εν λόγω τελεφερίκ που έχουν βάρος 14 τόνους είναι ότι δεν διαθέτουν οριζόντιους οδηγούς έναντι των οποίων μπορεί να λειτουργήσει ένα φρένο έκτακτης ανάγκης

Την άποψη ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να ήταν ένας παράγοντας στο χθεσινοβραδινό τροχαίο, δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων του Μπάιρο Άλτο.

Η Φαμπιάνα Πάβελ, πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων του Μπάιρο Άλτο, δήλωσε στο BBC ότι το τελεφερίκ «χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά».

«Η χρήση του τα τελευταία χρόνια είναι σίγουρα ακατάλληλη. Χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά και ο πληθυσμός έχασε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί ως δημόσια συγκοινωνία, επειδή έγινε τουριστικό αξιοθέατο».

Η διαδρομή του τραμ πήγε από το Μπάιρο Άλτο στην πλατεία Ρεσταουραδόρες.

Πηγή: cnn.gr