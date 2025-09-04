Βίντεο που κόβει την ανάσα: 19χρονη ακροβάτισσα πέφτει από ύψος 9 μέτρων ενώ κάνει σπαγγάτο

Μια τρομακτική στιγμή εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών σε παράσταση τσίρκου στη νότια Κολομβία, όταν μια νεαρή ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων.

Η 19χρονη Νταγιάνα Ροντρίγκες, γνωστή για τις τολμηρές της φιγούρες στον αέρα, εκτελούσε νούμερο ισορροπίας σε τεντωμένο σκοινί όταν προσπάθησε να κάνει σπαγγάτο κρατώντας μια δοκό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό, προκαλώντας πανικό και ουρλιαχτά από το κοινό.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από παρευρισκόμενους, φαίνεται η νεαρή να πέφτει από το σχοινί, ενώ ο κόσμος αντιδρά έντρομος. Προς ανακούφιση όλων, η Ροντρίγκες σηκώθηκε αμέσως μετά την πτώση, δηλώνοντας αργότερα σε τοπικά μέσα ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

«Ένιωσα μόνο έναν έντονο πόνο για λίγα λεπτά και είχα μερικές μελανιές» είπε, τονίζοντας ότι η εμπειρία της ήταν περισσότερο τρομακτική ψυχολογικά, παρά σωματικά.

Η οικογένεια της νεαρής καλλιτέχνιδας επιβεβαίωσε ότι η Νταγιάνα θα ξεκουραστεί για λίγες μέρες, ωστόσο δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει το επάγγελμα.

«Αυτή είναι η ζωή μας. Μεγαλώσαμε πάνω στα σκοινιά. Οι κίνδυνοι είναι πάντα εκεί, αλλά ο κόσμος μάς δίνει δύναμη», δήλωσε ο πατέρας της, σύμφωνα με την Daily Mail.

