ΗΠΑ: Δικαστήριο ακύρωσε το «πάγωμα» των χρηματοδοτήσεων του Χάρβαρντ από την κυβέρνηση Τραμπ

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό δικαστήριο, η ενέργεια του Λευκού Οίκου ήταν παράνομη και διέταξε την επιστροφή των κονδυλίων

Αμερικάνικό δικαστήριο διέταξε την Τετάρτη την ακύρωση του παγώματος χρηματοδοτήσεων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο περίβλεπτο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ.

«Το δικαστήριο ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις που έλαβε προς αυτό η κυβέρνηση, κρίνοντας πως αποτελούσαν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος, τόνισε η ομοσπονδιακή δικαστικός της Βοστόνης Άλισον Μπάροους στη διαταγή της.

Στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το αρχαιότερο αμερικανικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ότι κάνει κατήχηση στην «woke» ατζέντα. Παράλληλα κατηγόρησε ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους Εβραίους ή Ισραηλινούς φοιτητές του κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολή που είχαν σημειωθεί εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνησή Τραμπ αποφάσισε να στερηθεί το Χάρβαρντ πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακών επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων προοριζόμενων για έρευνα στα πεδία της υγείας, ενώ ανακάλεσε επίσης την πιστοποίηση SEVIS του ιδρύματος, θέτοντάς το με άλλα λόγια εκτός του βασικού συστήματος μέσω του οποίου ξένοι φοιτητές εξασφαλίζουν τη φοίτησή τους σε ιδρύματα των ΗΠΑ.

Κατόπιν της προσφυγής της διοίκησης του πανεπιστημίου, το δικαστήριο ανέφερε στην απόφασή του πως «ο αντισημιτισμός, όπως και άλλες μορφές διάκρισης ή προκατάληψης, είναι απαράδεκτος. Είναι σαφές, κατά την άποψη ακόμη και του ίδιου του Χάρβαρντ, ότι το πανεπιστήμιο αντιμετώπισε αντισημιτισμό τα τελευταία χρόνια και θα μπορούσε – και θα όφειλε – να είχε χειριστεί καλύτερα το πρόβλημα αυτό».

Όμως «στην πραγματικότητα, ελάχιστη σχέση υπάρχει ανάμεσα στα πεδία έρευνας που πλήττονται από το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων και τον αντισημιτισμό», συμπληρώνει στην ετυμηγορία.

Η Μπάροους προσάπτει ιδίως στην κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας».

