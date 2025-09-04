ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στις Αλεούτιες Νήσους

Οι Αλεούτιες Νήσοι βρίσκονται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού EMSC) σημειώθηκε στις 12:57 τοπική ώρα (00:57 ώρα Ελλάδος), στο βόρειο Ειρηνικό, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Αλεούτιων Νήσων που ανήκουν στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του, και το Αμερικανικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (USGS), κατέγραψε το σεισμό στα 6,4 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 271 χλμ. νοτιοδυτικά του από την πόλη-νησί της Ουναλάσκα, του συμπλέγματος των Νήσων Φοξ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 29 χλμ. σύμφωνα με το EMSC και στα 10 χλμ. σύμφωνα με το USGS.

Oι Αλεούτιες Νήσοι και συγκεκριμένα οι Νήσοι Φοξ, βρίσκονται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου καθώς εκεί συναντιούνται η πλάκα του Ειρηνικού η οποία βυθίζεται κάτω από την Βορειοαμερικανική πλάκα (υποβύθιση).

Το σημείο είναι και κομμάτι του λεγόμενου Δακτυλίου της Φωτιάς του Ειρηνικού.

