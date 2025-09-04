Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί

Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση - Ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν και ξένοι

Το Elevador da Glória της Λισαβόνας, το εμβληματικό τελεφερίκ της πορτογαλικής πρωτεύουσας εκτροχιάστηκε την Τετάρτη (03/09), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 18, εκ των οποίων οι πέντε σοβαρά.

Μεταξύ των ελαφρά τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι «δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την εθνικότητα των θυμάτων, αλλά υπάρχουν και ξένοι» που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, όλοι έχουν πλέον απεγκλωβιστεί.

Τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο São José, σύμφωνα με επίσημη πηγή. Τραυματίες δέχτηκαν επίσης τα νοσοκομεία Santa Maria και São Francisco Xavier.

Πιθανή βλάβη στο σύστημα πέδησης

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για το τι προκάλεσε το ατύχημα, αλλά, προς το παρόν, η υπόθεση είναι ότι υπήρξε βλάβη στο σύστημα πέδησης, το οποίο έχει να κάνει με το καλώδιο που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του απότομου δρόμου.

Τα βαγόνια του τελεφερίκ κινούνται συγκρατώντας το καλώδιο, οπότε αν συνέβη κάτι σε αυτό, η κατάσταση θα ήταν πολύ σοβαρή.

Το σύστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 150 χρόνια, αλλά είναι σαφές ότι σήμερα κάτι πήγε πολύ στραβά.

Μια φωτογραφία έδειχνε το τελεφερίκ, που μοιάζει με τραμ και μεταφέρει επιβάτες πάνω-κάτω σε μια πλαγιά στην εξαιρετικά λοφώδη πορτογαλική πρωτεύουσα, κατεστραμμένο.

«Η Λισαβόνα πενθεί»

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Carlos Moedas, ο οποίος μίλησε στα ΜΜΕ από τον τόπο του συμβάντος, εξέδωσε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Λισαβόνα πενθεί», έγραψε ο δήμαρχος σε ανάρτησή του στο X, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως τραγική στιγμή για την πόλη.

«Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και της δημοτικής αστυνομίας, βρίσκονται όλες στον τόπο του συμβάντος και παρέχουν βοήθεια», αναφέρει, «ενώ τα θύματα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο».

Ο Moedas συνεχίζει λέγοντας ότι λυπάται βαθιά για τις απώλειες ζωών και τον πόνο που προκλήθηκε.

«Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δράσουμε, λέει, δηλαδή να υποστηρίξουμε τις οικογένειες, τους τραυματίες και τις αρχές που εργάζονται στον τόπο του συμβάντος», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Marcelo Rebelo de Sousa, δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» για τους «θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς» που προκάλεσε η σημερινή συντριβή.

Στην δήλωσή του, ο Πρόεδρος «εκφράζει τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία» και ελπίζει ότι οι αρχές θα αποσαφηνίσουν σύντομα τα περιστατικά του ατυχήματος.

Συλληπητήριο μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μήνυμα στα πορτογαλικά ανήρτησε στο Χ (Twitter) η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τη λύπη της για το πολύνεκρο δυστύχημα στην πόλη. «Με λύπη έμαθα για την εκτροχιασμό του διάσημου "Elevador da Glória". Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε.

Τι είναι το τελεφερίκ

Το τελεφερίκ είναι ένα είδος σιδηροδρομικού συστήματος που επιτρέπει την μετακίνηση σε απότομες πλαγιές.

Τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Gloria κινούνται με ηλεκτρικούς κινητήρες.

Είναι συνδεδεμένα στα αντίθετα άκρα ενός καλωδίου έλξης, πράγμα που σημαίνει ότι καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του ανυψώνει το άλλο, επιτρέποντάς τους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν ταυτόχρονα.

Παρόμοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια

Σύμφωνα με το EuroWeekly News, τον Αύγουστο του 2023 συγκρούστηκαν δύο τραμ στην πορτογαλική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 13 άτομα.

Τον Φεβρουάριο του 2021 σημειώθηκε άλλος ένας εκτροχιασμός τραμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019, όταν ένα τραμ συγκρούστηκε με ένα γαλλικό τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το Portugal Resident.

Άλλο παρόμοιο περιστατικό συνέβη τον Δεκέμβριο του 2018, όταν ένα από τα βαγόνια τραμ εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε, τραυματίζοντας 28 άτομα, σύμφωνα με την BBC.

