Αιχμηρή πρώτη αντίδραση Ζελένσκι στην πρόταση Πούτιν - «Είναι απαράδεκτη»

Η ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Άντριι Σιμπίχα, δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία αλλά και τρεις χώρες του Κόλπου, έχουν ήδη εκφράσει την ετοιμότητά τους να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις ανά πάσα στιγμή», τόνισε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αποκλείει μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, αρκεί αυτή να είναι «καλά προετοιμασμένη» και να έχει «νόημα». «Ποτέ δεν έχω αρνηθεί μια τέτοια πιθανότητα, εφόσον οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ζήτημα τέθηκε και στη συζήτησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας: «Ο Ντόναλντ με ρώτησε αν είναι δυνατόν. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πορεία του πολέμου, ο Πούτιν υποστήριξε ότι υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ» και ότι, αν επικρατήσει η λογική, μπορεί να βρεθεί ένας αποδεκτός τρόπος τερματισμού της σύγκρουσης. Πρόσθεσε ότι η αμερικανική διοίκηση δείχνει διάθεση να αναζητήσει λύση, προειδοποιώντας ωστόσο πως, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα επιδιώξει την επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα.

