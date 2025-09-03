Πούτιν: Δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Ας έρθει στη Μόσχα»

Ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε πως είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, εφόσον προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για να έχει νόημα μια τέτοια επαφή. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι ο πόλεμος δεν αφορά εδαφικές διεκδικήσεις, αλλά, όπως είπε, «τα δικαιώματα των ανθρώπων». Παράλληλα υπογράμμισε πως κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις δικές της εγγυήσεις ασφάλειας: «Αυτό ισχύει για την Ουκρανία, αλλά ισχύει και για τη Ρωσία», σημείωσε.

Πηγή: ethnos.gr