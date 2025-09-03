Ποιος είπε στον Roger Waters – «Άντε γ@@@@@υ, ο πατέρας μου πάντα σε θεωρούσε μ@@@@α»

Έξαλλος έγινε ο γιος του θρυλικού Ozzy Osbourne, Τζακ για τα όσα είπε ο Roger Waters σχετικά με τον πατέρα του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ο Roger Waters σε συνέντευξή του στο «The Independent Ink» δεν δίστασε να αναφερθεί μεταξύ άλλων και στον Ozzy Osbourne με τα λόγια που χρησιμοποίησε για το frontman των Black Sabbath να προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις.

«Ο Ozzy Osbourne, που μόλις πέθανε, ο Θεός να τον ευλογεί σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν σε όλη του τη ζωή, ποτέ δεν θα μάθουμε. Αν και ήταν παντού στην τηλεόραση για… εκατοντάδες χρόνια, με την ηλιθιότητα και τις ανοησίες του. Η μουσική του; Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν με νοιάζει καθόλου».

Και συνέχισε ο Waters: «Δεν με νοιάζουν οι Black Sabbath, ποτέ δεν με ένοιαξαν. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να δαγκώνω κεφάλια από κοτόπουλα ή ό,τι άλλο κάνουν. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο».

Τα όσα απαξιωτικά είπε δεν έμειναν αναπάντητα με τον μοναχογιό του Ozzy, Jack Osbourne να τον περνάει… γενεές 14 με δύο stories στο Instagram. Δεν δίστασε μάλιστα να τον προτρέψει να πάει να γ@@@@@ι!.

«Ρε (σ.σ. Roger Waters)… άντε γ@@@@@@…», έγραψε ο Τζακ Όσμπορν στο πρώτο story.

«Πόσο θλιβερός και εκτός πραγματικότητας έχεις καταντήσει. Ο μόνος τρόπος για να τραβήξεις πια την προσοχή είναι να ξερνάς μ@@@@@@ς στον Τύπο. Ο πατέρας μου πάντα σε θεωρούσε μ@@@@α, ευχαριστώ που τον επιβεβαίωσες».

Το story του έκλεισε με ένα emoji κλόουν για να επανέλθει αργότερα στο Instagram όπου πόσταρε το hashtag #f@ckrogerwaters.

Πηγή: newsit.gr