Λαβρόφ: «Οι συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας θα συνεχιστούν με όρο την αναγνώριση των νέων εδαφών»

Η Μόσχα δηλώνει ανοιχτή στη συνέχιση των συνομιλιών με το Κίεβο, ωστόσο ζητά την αναγνώριση των «νέων εδαφικών πραγματικοτήτων» και τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας στην Ευρασία.

Η Μόσχα εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν, ωστόσο θέτει ως προϋπόθεση την αναγνώριση των «νέων εδαφικών πραγματικοτήτων» και την εγκαθίδρυση ενός διαφορετικού πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας. Αυτό υπογράμμισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε δηλώσεις που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «για να υπάρξει διαρκής ειρήνη, οι νέες εδαφικές πραγματικότητες πρέπει να αναγνωριστούν και να κατοχυρωθούν νομικά σε διεθνές επίπεδο», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Παράλληλα, τόνισε ότι «είναι αναγκαία η δημιουργία ενός νέου συστήματος εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία, το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος μιας πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία».

