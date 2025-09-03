Δικαστική απόφαση-σταθμός: Η Google μπορεί να διατηρήσει τον περιηγητή Chrome

Σε μια ιστορική υπόθεση που ξεκίνησε το 2020, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η Google δημιούργησε ισχυρά εμπόδια εισόδου και έναν κύκλο ανατροφοδότησης για να διατηρήσει την κυριαρχία της στην αγορά.

Ένας δικαστής στις ΗΠΑ αποφάνθηκε την Τρίτη (02/09) ότι η Google μπορεί να διατηρήσει τον περιηγητή Chrome, που χρησιμοποιείται από δισεκατομμύρια χρήστες, αλλά θα της απαγορευτεί η σύναψη αποκλειστικών συμβάσεων και θα πρέπει να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησης.

Ο Αμερικανός δικαστής Amit Mehta αποφάνθηκε αρνητικά κατά των πιο σοβαρών συνεπειών που πρότεινε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης του περιηγητή (browser) Chrome, ο οποίος παρέχει δεδομένα που τη βοηθούν να προβάλλει στοχευμένες διαφημίσεις, σύμφωνα με το CNBC.

Η εταιρεία υποχρεούται όμως να κοινοποιεί δεδομένα στους ανταγωνιστές της για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην online αναζήτηση, όπως αποφάσισε ο δικαστής στην Ουάσινγκτον.

«Η Google δεν θα υποχρεωθεί να εκχωρήσει το Chrome, ούτε το δικαστήριο θα συμπεριλάβει στην τελική απόφαση την ενδεχόμενη εκχώρηση του λειτουργικού συστήματος Android», αναφέρεται στην απόφαση. «Οι ενάγοντες υπερέβαλαν ζητώντας την αναγκαστική εκχώρηση αυτών των βασικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία η Google δεν χρησιμοποίησε για να επιβάλει παράνομες πρακτικές».

Δισεκατομμύρια για να είναι η προεπιλεγμένη επιλογή

Η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές για την προεγκατάσταση προϊόντων, αλλά δεν μπορεί να συνάπτει αποκλειστικές συμβάσεις, σύμφωνα με την απόφαση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από την Google να σταματήσει την πρακτική της «υποχρεωτικής συνένωσης», η οποία αναφέρεται στην πρακτική της σύναψης ορισμένων συμφωνιών με εταιρείες για να διασφαλίσει ότι η μηχανή αναζήτησής της παραμένει η προεπιλεγμένη επιλογή σε προγράμματα περιήγησης και smartphone.

Η Google πληρώνει στην Apple δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στα iPhone. Είναι επικερδές για την Apple και ένας πολύτιμος τρόπος για την Google να αποκτήσει μεγαλύτερο όγκο αναζητήσεων και περισσότερους χρήστες.

Οι μετοχές της Apple αυξήθηκαν κατά 4% την Τρίτη μετά το κλείσιμο των αγορών.

«Δεν θα απαγορευτεί στη Google να πραγματοποιεί πληρωμές ή να προσφέρει άλλα ανταλλάγματα στους συνεργάτες της για την προεγκατάσταση ή την τοποθέτηση του Google Search, του Chrome ή των προϊόντων GenAI της».

Σε μια ιστορική υπόθεση που κατατέθηκε το 2020, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η Google διατήρησε το μερίδιό της στην αγορά αναζήτησης δημιουργώντας ισχυρά εμπόδια εισόδου και έναν κύκλο ανατροφοδότησης που διατήρησε την κυριαρχία της.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια αποφάνθηκε τον Αύγουστο του 2024 ότι η Google παραβίασε το άρθρο 2 του νόμου Sherman, ο οποίος απαγορεύει τα μονοπώλια, λέγοντας ότι η εταιρεία διατηρούσε παράνομο μονοπώλιο στην κύρια αγορά της, την αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Ο Mehta επέβλεψε τη δίκη για τα διορθωτικά μέτρα τον Μάιο, όπου τα δύο μέρη πρότειναν κυρώσεις που θα έπρεπε να επιβληθούν στη Google ως αποτέλεσμα της απόφασης για το μονοπώλιο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από τον δικαστή να υποχρεώσει τη Google να μοιραστεί τα δεδομένα που χρησιμοποιεί για τη δημιουργία αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπως δεδομένα σχετικά με το τι «κλικάρουν» οι χρήστες.

Η Google δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, γεγονός που θα καθυστερήσει τυχόν πιθανές κυρώσεις.

