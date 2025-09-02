Συναγερμός στη Μασσαλία: Άνδρας μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους - Έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Ολόκληρη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ.

Ένας άνδρας που μαχαίρωσε και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στη Μασσαλία σήμερα (02/09) το απόγευμα έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Ο δράστης πραγματοποίησε την επίθεσή του πλησίον ενός καταστήματος στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστή για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συγκεκριμένης συνοικίας, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή που γνωρίζει την υπόθεση είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε μετά από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα δεν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

