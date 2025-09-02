Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 οι νεκροί από την κατολίσθηση – Εξαφανίστηκε ολόκληρο χωριό

Μια κατολίσθηση εξαφάνισε ένα χωριό στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν, σκοτώνοντας περίπου 1.000 ανθρώπους σε μια από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της αφρικανικής χώρας, δήλωσε αργά τη Δευτέρα μια ομάδα ανταρτών που ελέγχει την περιοχή, όπως μεταδίδει το CNN.

Άλλες πληροφορίες, τις οποίες επικαλείται το BBC αναφέρουν ότι από την κατολίσθηση σκοτώθηκαν 370 ανθρώπους, με την καταστροφή να εντοπίζεται στα απομακρυσμένα Όρη Μάραχ, στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ στο BBC.

Η τραγωδία συνέβη την Κυριακή (31/8) στο χωριό Ταρασίν στα όρη Μάραχ του Κεντρικού Νταρφούρ μετά από πολυήμερες έντονες βροχοπτώσεις στα τέλη Αυγούστου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Απελευθερωτικό Κίνημα-Στρατός του Σουδάν.

«Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν τον θάνατο όλων των κατοίκων του χωριού, που εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι. Μόνο ένα άτομο επέζησε», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης, όπως μεταδίδει το CNN.

Το χωριό «ισοπεδώθηκε πλήρως», ανέφερε η ομάδα, απευθύνοντας έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη και τις διεθνείς ομάδες βοήθειας για βοήθεια στην ανάσυρση των σορών. Πλάνα που μοιράστηκε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Marrah Mountains έδειχναν μια ισοπεδωμένη περιοχή ανάμεσα σε οροσειρές με μια ομάδα ανθρώπων να ψάχνει την περιοχή.

Η τραγωδία συνέβη ενώ ένας καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος σπαράσσει το Σουδάν μετά την έκρηξη των εντάσεων μεταξύ του στρατού της χώρας και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) σε ανοιχτές μάχες τον Απρίλιο του 2023, στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Νταρφούρ, συμπεριλαμβανομένων των βουνών Μάραχ έχει καταστεί ως επί το πλείστον απρόσιτο για τα Ηνωμένα Έθνη και τις ομάδες βοήθειας, λόγω των παραλυτικών περιορισμών και των μαχών μεταξύ του στρατού του Σουδάν και των RSF.

Το Απελευθερωτικό Κίνημα-Στρατός του Σουδάν, με επίκεντρο την περιοχή των βουνών Μάραχ, είναι μία από τις πολλαπλές ομάδες ανταρτών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές του Νταρφούρ και του Κορντοφάν. Δεν έχει πάρει θέση στον πόλεμο.

Τα βουνά Μάραχ είναι μια τραχιά ηφαιστειακή αλυσίδα που εκτείνεται 160 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του el-Fasher, επίκεντρο των μαχών μεταξύ του στρατού και της RSF. Η περιοχή έχει μετατραπεί σε κόμβο για οικογένειες εκτοπισμένων που εγκαταλείπουν τις μάχες στο el-Fasher και γύρω από αυτό.

Η σύγκρουση έχει σκοτώσει περισσότερους από 40.000 ανθρώπους, έχει αναγκάσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει αφήσει ορισμένες οικογένειες να τρώνε χόρτο σε μια απελπισμένη προσπάθεια να επιβιώσουν, καθώς η πείνα σαρώνει τμήματα της χώρας.

Έχει σημαδευτεί από χονδροειδείς θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και βιασμών με εθνοτικά κίνητρα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και ομάδες δικαιωμάτων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δήλωσε ότι διερευνά φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το χωριό Tarasin βρίσκεται στα κεντρικά βουνά Μάραχ, μια ηφαιστειακή περιοχή με ύψος πάνω από 3.000 μέτρα στην κορυφή της. Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η ορεινή αλυσίδα είναι γνωστή για τη χαμηλότερη θερμοκρασία και τις υψηλότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με την UNICEF. Βρίσκεται περισσότερα από 900 χιλιόμετρα, δυτικά της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

Η κατολίσθηση της Κυριακής ήταν μία από τις πιο θανατηφόρες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία του Σουδάν. Εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στις εποχικές βροχές που διαρκούν από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο. Πέρυσι οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση ενός φράγματος στην ανατολική επαρχία της Ερυθράς Θάλασσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: enikos.gr