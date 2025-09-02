«Τι συνέβη στον Rock;»: Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον για τη νέα του ταινία (vids)

Ο Ντουέιν Τζόνσον έχασε 27 κιλά για τις ανάγκες της νέας του ταινίας και οι θαυμαστές του έμειναν έκπληκτοι με τη μεταμόρφωσή του.

Ο 53χρονος ηθοποιός, γνωστός και ως «The Rock (Βράχος)», βρέθηκε στη Βενετία για την προώθηση της νέας του ταινίας, με τίτλο «The Smashing Machine», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο διάσημος ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα γκρι σταυρωτό κοστούμι, συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο με το πάνω κουμπί ανοιχτό.

Η ταινία αυτή έδωσε στον Ντουέιν Τζόνσον, που είναι κυρίως γνωστός για ρόλους δράσης, την ευκαιρία να δείξει μια διαφορετική πτυχή του ταλέντου του. Στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, ο Τζόνσον είναι σχεδόν αγνώριστος, καθώς ενσαρκώνει τον πρωταθλητή μεικτών πολεμικών τεχνών και UFC, Μαρκ Κερ. Πλάι του η Έμιλι Μπλαντ στον ρόλο της συντρόφου του Κερ, Ντον Στέιπλς.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον

Ο Τζόνσον έχασε περίπου 27 κιλά, ενώ χρησιμοποίησε προσθετικά και περούκα για να μοιάζει περισσότερο στον 56χρονο πρώην παλαιστή του κολεγίου που εξελίχθηκε σε πρωταθλητή του ΜΜΑ. Στην ταινία, ο ηθοποιός δεν απεικονίζει μόνο τις μάχες του Κερ στο ρινγκ, αλλά και τον αγώνα του αθλητή κόντρα στην εξάρτηση από ουσίες.

«Αυτή η μεταμόρφωση ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να κάνω», δήλωσε ο Τζόνσον στο The Hollywood Reporter τη Δευτέρα. «Ήμουν πολύ τυχερός που είχα την καριέρα που είχα όλα αυτά τα χρόνια και που γύρισα τις ταινίες που γύρισα, αλλά υπήρχε μια φωνή μέσα μου, μια μικρή φωνή που έλεγε: "Και αν μπορούσα να κάνω περισσότερα - θέλω να κάνω περισσότερα, και πώς θα ήταν αυτό;"».

The Rock was seen in tears whilst receiving a 15 minute standing ovation for his new movie ‘The Smashing Machine.’



pic.twitter.com/ng2fv9CX27 — Wrestle Ops (@WrestleOps) September 1, 2025



Το 15λεπτο χειροκρότημα - Βάζει πλώρη για Όσκαρ;

Σύμφωνα με το Variety, η ενθουσιώδης υποδοχή που έλαβε ο Ντουέιν Τζόνσον στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τη Δευτέρα, υποδυόμενος τον θρύλο της επαγγελματικής πάλης και του MMA Μαρκ Κερ δείχνει ότι ο σταρ βάζει πλώρη για το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Η ταινία απέσπασε ένα 15λεπτο standing ovation, μία από τις πιο θερμές υποδοχές του φετινού φεστιβάλ, με τον χολιγουντιανό σταρ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη στην αίθουσα, με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπένι Σαφντί, να αγκαλιάζει τους δύο πρωταγωνιστές του, ενώ ο Μαρκ Κερ, που ήταν παρών, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος επίσης κατά την προβολή των τίτλων τέλους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρεμιέρα του «The Smashing Machine» αποδείχθηκε η πιο συγκινησιακά φορτισμένη στο Λίντο, μετά τον Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος είχε συγκινήσει το κοινό πριν από τέσσερα χρόνια στο ντεμπούτο της ταινίας του «The Whale».

Τρελάθηκαν οι θαυμαστές του με τη μεταμόρφωσή του

Μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του Ντουέιν Τζόνσον από το Φεστιβάλ Βενετίας, οι θαυμαστές κατέκλυσαν το X, σχολιάζοντας πως ο σταρ έδειχνε πιο αδύνατος από ποτέ, με τους χρήστες των social media να εικάζουν για την εμφανή απώλεια βάρους και τη μείωση της μυϊκής του μάζας.

Οι χρήστες του X έσπευσαν να κατακλύσουν την πλατφόρμα με σχόλια για την εμφάνισή του, γράφοντας: «Ο κόσμος έχει μείνει άναυδος βλέποντας τον The Rock (Ντουέιν Τζόνσον) πιο αδύνατο από ποτέ. Αυτό δεν είναι απλώς μια νέα δίαιτα ή AI - είναι μια συνειδητή ιατρική και lifestyle αλλαγή...».

Άλλοι έγραψαν: «Δείτε τι πραγματικά συμβαίνει... Ο Dwayne "The Rock" Johnson φαίνεται πιο αδύνατος... Ο #DwayneJohnson, γνωστός και ως The Rock, έχει χάσει 27 κιλά και δείχνει πολύ πιο λεπτός... Ο The Rock μετά την απώλεια τόσης μυϊκής μάζας».

Πηγή: iefimerida.gr