Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα δραπετεύει από τον απαγωγέα της σε βενζινάδικο – Το «σινιάλο» που της έσωσε τη ζωή

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Daily Mail, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του απαγωγέα της, σε ένα πρατήριο καυσίμων, όταν αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευκαιρία που της δόθηκε για να του ξεφύγει.
Η αστυνομία είχε περικυκλώσει με περιπολικό το πρατήριο, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για να διασωθεί η γυναίκα.
Η ίδια έκανε σινιάλο στους αστυνομικούς, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έτρεξε προς αυτούς, καταφέρνοντας να σωθεί χωρίς να τραυματιστεί.
Ο απαγωγέας συνελήφθη επί τόπου.
Πηγή: enikos.gr