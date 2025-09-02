Υπάρχει και χειρότερο από τον Κηφισό - Κολλημένοι στην κίνηση για 8 ώρες στο μποτιλιάρισμα της χρονιάς

Χιλιάδες κάτοικοι ενός από τα πλουσιότερα προάστια της Ινδίας έμειναν εγκλωβισμένοι στους δρόμους για έξι έως οκτώ ώρες τη Δευτέρα, εξαιτίας κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκλήθηκε από έντονες βροχοπτώσεις.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς μια πόλη όπως η Γκουρουγκράμ – γνωστή για τους φουτουριστικούς ουρανοξύστες και τα εκτεταμένα γραφεία πολυεθνικών εταιρειών – μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα υποδομών.

Οι αρχές διαχείρισης καταστροφών του προαστίου, που βρίσκεται στα προάστια της πρωτεύουσας Δελχί, συνέστησαν σε γραφεία, σχολεία και πανεπιστήμια να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως την Τρίτη, καθώς προβλέπονται νέες βροχές.

Καταστροφικές βροχές πλήττουν τη χώρα

Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει χάος σε πολλές περιοχές της Ινδίας φέτος, με εκατοντάδες θανάτους από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στη Γκουρουγκράμ, η κυκλοφορία σε έναν από τους κύριους δρόμους έφτασε τα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει μια ατελείωτη σειρά αυτοκινήτων που φράσσουν τουλάχιστον δώδεκα λωρίδες ενός βασικού αυτοκινητοδρόμου.

«Η Γκουρουγκράμ πνίγεται. Πληρώνεις ακριβό ενοίκιο για να γυρίσεις σπίτι και βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση», έγραψε ένας χρήστης στο X. Άλλοι αστειεύτηκαν ότι θα έπρεπε να κοιμηθούν στο γραφείο ή ότι θα έφταναν πιο γρήγορα με τα πόδια.

Η Γκουρουγκράμ ανήκει στην πολιτεία Χαριάνα, η οποία κυβερνάται από το κόμμα Μπαρτσιαντάγια Τζανάτα (BJP) του πρωθυπουργού Ναρεντρά Μόντι. Οι κάτοικοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι η πολιτεία δεν κατάφερε να βελτιώσει τις υποδομές, παρότι η πόλη φιλοξενεί τα περιφερειακά γραφεία μεγάλων εταιρειών όπως η Google, η Meta, η American Express και η Samsung.

