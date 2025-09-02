14χρονος έφτιαξε σπιτάκι για την αδελφή του και τώρα δέχεται προτάσεις από κατασκευαστικές

Στο Wrexham του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 14χρονος Bradley πήρε μια ξεχωριστή αποστολή από τον πατέρα του: να φτιάξει ένα διώροφο σπιτάκι στον κήπο για τη μικρή του αδερφή, Ellie Mae.

Η ιδέα του πατέρα του ήταν να τον βγάλει από τη ρουτίνα των βιντεοπαιχνιδιών και να τον απασχολήσει με κάτι δημιουργικό.

Από την πρώτη στιγμή, ο Bradley εργάστηκε με ζήλο και αφοσίωση, και σε μόλις μία εβδομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο, σχεδόν ολομόναχος. Ο πατέρας του βοήθησε μόνο όταν χρειάστηκε να κρατήσει τα υλικά ή όταν χρησιμοποιούσε αιχμηρά εργαλεία.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το μικρό σπιτάκι που κατασκεύασε ο Bradley τράβηξε την προσοχή του διαδικτύου και κέρδισε τα θετικά σχόλια χιλιάδων ανθρώπων. Μάλιστα, το έργο του τράβηξε το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, ακόμα και από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, που πλέον έχουν ανοίξει επαφές με τον νεαρό.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Bradley φαίνεται να έχει ήδη ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Ο πατέρας του, περήφανος για το επίτευγμά του, τον έχει γράψει σε μια ειδική σχολή κατασκευών για να αποκτήσει ακόμα περισσότερες δεξιότητες.

Αυτή η ιστορία δείχνει πώς ένα απλό οικογενειακό πρότζεκτ μπορεί να εξελιχθεί σε μια μοναδική ευκαιρία και να αναδείξει το ταλέντο ενός νέου ανθρώπου, που με τη σωστή καθοδήγηση και επιμονή μπορεί να πετύχει πολλά.

Πηγή: iefimerida.gr