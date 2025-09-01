Viral βίντεο με μικρό αγόρι να περπατά μόνο του σε ράγες τρένου στις ΗΠΑ σε ύψος 6 μέτρων – Άνδρας πήδηξε και το έσωσε

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 30.08.2025 σε λούνα παρκ στο Χέρσεϊ της Πενσιλβάνια, όταν ένα μικρό παιδί εντοπίστηκε να περπατά ολομόναχο πάνω στις ράγες τρένου στις ΗΠΑ, σε ύψος περίπου έξι μέτρων. Ευτυχώς, ένας επισκέπτης με αυτοθυσία πήδηξε στις ράγες και κατάφερε να το σώσει.

Στο πλέον viral βίντεο φαίνεται το αγόρι να περπατά πάνω στη γραμμή του Capital BlueCross Monorail, ενός τρένου που συνήθως προσφέρει ξενάγηση στο λούνα παρκ της Πενσιλβάνια.

Οι επισκέπτες του λούνα παρκ προσπαθούν να δείξουν στο παιδί ότι πρέπει να κατευθυνθεί προς ένα κοντινό κτίριο, όπου ένας άνδρας στεκόταν στην ταράτσα με τα χέρια απλωμένα για να το πιάσει.

«Πήγαινε σε αυτόν τώρα!» ακούγεται να φωνάζει κάποιος, λίγο πριν ο άντρας στην ταράτσα πηδήξει πάνω στις ράγες.

Ξαφνικά, ένας άνδρας πηδά στις ράγες, το αρπάζει στην αγκαλιά του και το οδηγεί με ασφάλεια στο έδαφος.

🔥🚨BREAKING: A civilian man named John Samson saved the life of a little boy who was spotted walking on a monorail at Hershey Park in Hershey Pennsylvania.



pic.twitter.com/LX8mVaSCt9 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 31, 2025

Οι γονείς του παιδιού το είχαν δηλώσει αγνοούμενο γύρω στις 5 το απόγευμα και ενώ τα συνεργεία τον αναζητούσαν, εκείνος μπήκε σε έναν χώρο ασφαλείας της διαδρομής του τρένου, σύμφωνα με ανακοίνωση του λούνα παρκ που μετέδωσε το ABC 7. Τελικά, ένας επισκέπτης του πάρκου ανέβηκε πάνω στις ράγες και έσωσε το αγόρι.

Στα social media, οι χρήστες έσπευσαν να αποθεώσουν τον άγνωστο άνδρα που έσωσε το παιδί, τονίζοντας παράλληλα ότι το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά κενά στην ασφάλεια του πάρκου. «Δόξα τω Θεώ που έσωσε αυτό το αγόρι! Είναι αδιανόητο ένα παιδί να μπορούσε να βρεθεί εκεί χωρίς να το αντιληφθεί το προσωπικό», σχολίασε ένας χρήστης.

«Μερικοί ήρωες δεν φορούν κάπα» έγραψε ένας χρήστης. «Στοιχηματίζω ότι αυτός ο άντρας είναι πατέρας, γιατί δεν το σκέφτηκε καν και έδρασε αμέσως» πρόσθεσε ένας άλλος.

Πηγή: newsit.gr