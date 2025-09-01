Θρίλερ στον αέρα: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν έπειτα από υποψίες για ρωσικές παρεμβολές

Σε μια ανησυχητική αποκάλυψη προχώρησαν οι Financial Times που ανέφεραν πως το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με τους FT, το αεροσκάφος προσγειώθηκε αναγκαστικά στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες, λόγω υποψίας ρωσικών παρεμβολών που απενεργοποίησαν τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS.

Το χρονικό του θρίλερ

Οι Financial Times επικαλούνται τρεις αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων ανέφερε πως: «Το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου εξαφανίστηκε». Αφού το αεροσκάφος έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για μία ώρα, ο πιλότος πήρε την απόφαση να προσγειώσει το αεροπλάνο χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι και συνέχισαν: «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή».

Η βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το περιστατικό με δήλωσή της στους Financial Times αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από τον Φεβρουάριο του 2022, υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση των περιστατικών παρεμβολής [σε συστήματα GPS] (…) Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη των σημάτων [GPS], οδηγώντας σε διάφορες επιχειρησιακές προκλήσεις για τα αεροσκάφη και τα επίγεια συστήματα»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους FT ότι «οι πληροφορίες σας είναι εσφαλμένες»

Οι λεγόμενες παρεμβολές και αλλοιώσεις GPS, οι οποίες παραμορφώνουν ή εμποδίζουν την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν από στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών για την υπεράσπιση ευαίσθητων περιοχών, αλλά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από χώρες όπως η Ρωσία ως μέσο διατάραξης της ζωής των πολιτών, παρατηρεί το δημοσίευμα των Financial Times.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ προειδοποίησαν ότι οι αυξανόμενες παρεμβολές σε συστήματα GPS που αποδίδονται στη Ρωσία ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν αεροπορικές τραγωδίες, καθώς ουσιαστικά τυφλώνουν τα συστήματα των εμπορικών αεροσκαφών εν μέσω πτήσεων.

Τα περιστατικά παρεμβολών GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στη Βαλτική Θάλασσα και στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, επηρεάζοντας αεροπλάνα, σκάφη και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για την καθημερινή πλοήγηση.

Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς επεισόδια μετά την επίσκεψη.

Επιβεβαιώνει η Κομισιόν

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε σήμερα το μεσημέρι ότι το σύστημα πλοήγησης του αεροπλάνου δέχθηκε παρεμβολή και πρόσθεσε πως το περιστατικό διερευνάται. Ο ίδιος ανέφερε ότι η Βουλγαρία ανέφερε στην Κομισιόν πως υποψιάζεται ότι το περιστατικό ήταν «κατάφωρη παρέμβαση» από τη Ρωσία.

