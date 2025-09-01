Συνταξιούχος κέρδισε 71,5 εκατ. ευρώ στο λαχείο, αλλά έχασε ολόκληρο το έπαθλό της μια εβδομάδα αργότερα

Δεν κέρδισε απλά το λαχείο, αλλά μια τεράστια περιουσία. Ωστόσο, η χρήση μιας εφαρμογής την οδήγησε από την απόλυτη χαρά στη λύπη. Το περιστατικό συνέβη στo Τέξας.

Μια 83χρονη συνταξιούχος κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο. Ωστόσο, μετά από αρκετούς μήνες η ηλικιωμένη γυναίκα δεν έχει δει ακόμα ούτε ένα σεντ από το έπαθλό της. Και ίσως δεν το δει ποτέ.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2025 αγόρασε ένα λαχείο του Lotto Texas. Αλλά η συνταξιούχος αποφάσισε να στραφεί στην τεχνολογία και να αγοράσει το λαχείο μέσω μιας εφαρμογής για κινητά της Jackpocket Lottery.

Στη συνέχεια είδε ότι κέρδισε, οι αριθμοί του λαχείου της ταίριαζαν με τους αριθμούς που κληρώθηκαν. Αλλά μόλις μια εβδομάδα μετά το Lotto Texas αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών τρίτων για την αγορά λαχείων, από όπου, συμπτωματικά, είχε αγοράσει το λαχείο της αυτή η γυναίκα.

Η απόφαση άφησε αυτήν τη συνταξιούχο σε ένα είδος νομικού κενού, καθώς αγόρασε το λαχείο της μετά την κλήρωση, αλλά ο κανόνας τέθηκε σε ισχύ πριν το παραλάβει. Το αστρονομικό της έπαθλο έχει πλέον παγώσει.

Η συνταξιούχος αποφάσισε να καταθέσει αγωγή κατά του Lotto Texas επειδή της αρνήθηκε το έπαθλο, το οποίο αγόρασε πριν τεθεί σε ισχύ αυτός ο κανόνας. Οι δικηγόροι της εξηγούν ότι «δεν είναι νόμιμο να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού μετά την κλήρωση των νικητήριων αριθμών». Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι η λαχειοφόρος αγορά επιχειρεί να στερήσει αναδρομικά από τον νικητή αυτό που δικαιούται, απαγορεύοντας την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε.

Τώρα, η δικαιοσύνη πρέπει να αποφασίσει σε μια διαδικασία που θα διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, και για αυτήν την 83χρονη συνταξιούχο. Για αυτό επιθυμεί η δικαστική διαδικασία να διεξαχθεί το συντομότερο δυνατό και να απολαύσει την ανταμοιβή της, ισχυριζόμενη ότι κέρδισε «δίκαια».

Πηγή: iefimerida.gr